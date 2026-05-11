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Atacante do Fortaleza é convocado para Copa Africana de Nações Sub-17

Pedro Avelino representará a Seleção Angolana na competição que tem início no dia 13 de maio

Escrito por
Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
(Atualizado às 19:27)
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Legenda: Pedro Avelino é convocado para jogar pela Angola pela Copa Africana de Nações Sub-17
Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde dessa segunda-feira (11/05) a convocação do jovem Pedro Avelino pela Seleção Angolana, para disputar a Copa Africana de Nações Sub-17 em Marrocos, que tem início na quarta-feira (13/05) e se encerra no dia 2 de junho.

Pedro tem 16 anos, é natural de Luanda, capital do país africano, e chegou ao Fortaleza em 2025. Pelo clube, conquistou os títulos da Go Cup Base MS Sub-16 e do Campeonato Cearense Sub-17, ambos em 2025. 

"Durante as minhas férias, os responsáveis pela seleção entraram em contato com meu agente para saber da minha situação e, desde então, eu sabia da possibilidade de ser convocado. Após o jogo contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileiro Sub-20, recebi a notícia do nosso gerente, o Erisson, de que estava sendo convocado para a Angola. Fiquei muito feliz e orgulhoso do meu trabalho, já que isso era algo que eu esperava para este ano e um dos meus objetivos" - contou o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

O GRUPO DA COPA

A Angola faz parte do Grupo C, ao lado de Mali, Tanzânia e Moçambique. As 'Palancas Negras', como a seleção é chamada, estreia contra o Mali pela primeira rodada da competição, nessa quinta-feira, às 10h (horário de Brasília).

 

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