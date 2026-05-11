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Ceará tem sequência de jogos importantes em meio a fase ruim; veja partidas

Vovô terá decisão na Copa do Brasil e clássico na Série B do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:52)
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Os bastidores do Ceará seguem movimentados! Após mais um resultado ruim, a pressão aumenta nos corredores de Porangabuçu e o técnico Mozart começa a ser questionado. Há risco real? O clima interno preocupa? Além disso, o Vozão encara uma sequência complicada na temporada, com jogos decisivos e pouco espaço para erros. Confira análise, bastidores, pressão da torcida, cenário da comissão técnica e tudo sobre o momento do Ceará.

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