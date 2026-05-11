Com promoção, Ceará inicia venda de ingressos para encarar o Atlético-MG

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (11) a venda de ingressos para o confronto contra o Atlético Mineiro. A partida é válida pela quinta fase da Copa do Brasil e acontece na Arena Castelão, na próxima quarta-feira (13), às 21h30.

As entradas custam a partir de R$ 10 e estão disponíveis nas lojas oficiais do clube e no site vozaotickets.com. Para a partida, estarão abertos os setores Inferior Norte, Inferior Central e Premium.

Os torcedores alvinegros que são sócios do clube já podem garantir presença por meio do check-in. Esse método de acesso também foi liberado pela diretoria.

Valores dos ingressos