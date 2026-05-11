Peão morre pisoteado por touro em rodeio em Votuporanga (SP)
Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.
Um peão de 32 anos morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio em Votuporanga, no interior de São Paulo, nesse domingo (10).
O que aconteceu?
Rafael Silvio Oliveira participava de uma disputa por equipes na arena Votu International Rodeo quando caiu de cima do touro em que montava e foi pisoteado no peito pelo animal. A prova estava sendo transmitida pela internet.
Após o acidente, a equipe de resgate do evento agiu na contenção do animal e no socorro ao peão, que chegou a ser levado para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu.
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“Ele foi prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em uma UTI móvel para o hospital, onde faleceu”, escreveu o Votu International Rodeo em nota nas redes sociais.
Veja publicação nas redes sociais
O evento afirmou no texto, ainda, que a “organização se solidariza com os familiares, amigos e companheiros” de Rafael e “segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta".
O time Associação de Campeões de Rodeio, do qual o peão fazia parte, também se pronunciou nas redes sociais. “A Família ACR está em luto por um atleta, amigo que honrou o esporte até o fim. Você será sempre lembrado, campeão”, afirmou em nota.
O velório de Rafael acontece na tarde desta segunda-feira (11) em Pedra Preta, município de Mato Grosso. O enterro tem previsão para esta terça-feira (12), às 10 horas, no cemitério da cidade.