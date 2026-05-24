O que se sabe sobre a morte do fisiculturista Gabriel Ganley

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo investiga a morte do atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley como mal súbito após ele ser encontrado sem vida na casa em que morava na cidade de São Paulo neste sábado (23).

Conforme informações da SSP repassadas ao portal g1, Ganley foi encontrado sem vida no chão da cozinha da residência. Não havia sinais de arrombamento do imóvel, a perícia esteve no local para realização de exames.

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O caso foi registrado no 42º Distrito Policial de São Paulo como morte suspeita (morte súbita), e a causa não foi divulgada até o momento. As investigações seguem em andamento.

Oficialmente, também não há dados sobre exames toxicológicos, laudos do Instituto Médico Legal (IML) ou previsão para divulgação do resultado da necropsia.

Quem era Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley tinha 22 anos e acumulava quase dois milhões de seguidores somente no Instagram.

O jovem usava suas redes sociais para compartilhar rotina de exercícios, dicas de alimentação e outros conteúdos relacionados ao fisiculturismo.

“Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis”, expressou uma nota de uma empresa de suplementos na qual Gabriel era patrocinado.