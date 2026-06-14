Helicóptero de acidente no Rio de Janeiro pertence a dono autuado pela Anac em 2025

O proprietário de uma das aeronaves envolvidas no acidente que deixou seis mortos no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), já foi autuado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em julho de 2025. As informações são do g1.

Trata-se de Oswaldo de Luca Filho, dono do helicóptero Bell 206B Jet Ranger, prefixo PP-MAC, produzido em 1999. A outra aeronave envolvida no episódio era um Eurocopter AS350 B2 fabricado em 2012, de matrícula PR-DJJ.

Segundo a autuação da Anac, Oswaldo teria recusado exibir livros, documentos contábeis, informações ou estatísticas a agentes durante uma fiscalização. Como se tratava da primeira notificação, ele foi multado no patamar mínimo de R$ 8 mil.

Ainda não houve manifestação da defesa de Oswaldo de Luca Filho.

Por outro lado, a Anac confirmou que os dois helicópteros possuíam certificados de aeronavegabilidade ativos e regulares, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

As aeronaves colidiram no ar e caíram em um pátio de veículos elétricos. Um dos helicópteros pegou fogo ao tocar o solo. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas fatais foram:

Primeiro helicóptero (PP-MAC):

Alexandre Souza (piloto);

Lucas Brito Chaves (passageiro);

Oliver Tree Nickel (passageiro);

Lucas Vignale (passageiro);

Gaspar Prim (passageiro).

Segundo helicóptero (PR-DJJ):

Charles Marsillac (piloto).

Modelos das aeronaves

Legenda: Segundo helicóptero era um Eurocopter AS350 B2, de matrícula PR-DJJ, e popularmente conhecido como Esquilo. Foto: Reprodução Jetphotos / Lucas Lima.

Uma das aeronaves envolvidas no acidente era um Eurocopter AS350 B2 fabricado em 2012, de matrícula PR-DJJ, e popularmente conhecido como Esquilo. O veículo pertence ao empresário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias desde 2021.

O helicóptero tem capacidade máxima para um piloto e cinco passageiros. Segundo o Globo, a aeronave ia para Angra dos Reis com cinco pessoas a bordo.

A segunda aeronave era um Bell 206B Jet Ranger, prefixo PP-MAC, produzido em 1999. A capacidade máxima é de cinco pessoas, mas apenas o piloto estava no veículo, que é de propriedade da empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda.

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O acidente

Os dois helicópteros se chocaram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), deixando seis pessoas mortas.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela empresa BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Pelo menos 20 carros foram atingidos, e devido às baterias, ocorreram inúmeras explosões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência e, por volta das 10 horas, o fogo havia sido controlado. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro.