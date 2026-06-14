O cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, foi uma das vítimas do acidente entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). A informação foi confirmada pela Polícia Civil fluminense.

Ao todo, seis pessoas morreram no incidente. Entre as vítimas fatais, cinco estavam em um helicóptero e apenas o piloto estava na outra aeronave. Segundo a CNN Brasil, foram elas:

Oliver Tree Nickel (passageiro)

Lucas Vignale (passageiro)

Gaspar Prim (passageiro)

Lucas Brito Chaves (passageiro)

Alexandre Souza (piloto)

Charles Marsillac (piloto)

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Quem é Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell nasceu em Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 29 de junho de 1993.

Era cantor, compositor e diretor norte-americano, consolidando a carreira musical no pop alternativo contemporâneo, com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

O artista estava no Rio de Janeiro em meio a uma turnê mundial. No último dia 6 de junho, Oliver fez um show em São Paulo e faria sua primeira apresentação da temporada europeia em Lisboa, em Portugal, em 1º de julho.

Oliver Tree registra mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, plataforma onde suas faixas mais populares superam a marca de 700 milhões de reproduções.

Em sua mais recente atividade nas redes sociais, veiculada neste sábado (13), o cantor compartilhou registros em estúdio de gravação ao lado de músicos.

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Acidente aéreo no Rio

Informações iniciais dão conta de que as aeronaves colidiram no ar antes de caírem. No local da queda, pelo menos 20 carros foram atingidos, e, devido às baterias, ocorreram inúmeras explosões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência e, por volta das 10 horas, o fogo havia sido controlado. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro.

Ainda conforme o g1, uma das aeronaves decolou de Mangaratiba, na Costa Verde, e levava passageiros. Na outra, estaria somente o piloto.