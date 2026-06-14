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Queda de avião em Goiás mata empresário e neto adolescente

Aeronave monomotor operava fora do horário autorizado pela Anac.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Fotos das duas vítimas de acidente do monomotor em Goiás, Dirceu e Gabriel.
Legenda: Avô e neto estavam voando em horário não autorizado.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um acidente aéreo na noite de sábado (13) causou a morte do empresário Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e de seu neto, o estudante Gabriel Zanchi Fernandes, de 17 anos, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O monomotor em que as vítimas estavam caiu em uma plantação de milho situada na zona rural, a cerca de 230 km da capital Goiânia.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, um modelo Neiva EMB-711ST, possuía permissão para voar exclusivamente durante o dia.

Apesar do acidente ter ocorrido no período noturno, o registro do avião constava em situação regular no sistema da agência, sendo o próprio Dirceu Zanchi o proprietário e operador autorizado.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), braço da Força Aérea Brasileira, estiveram no local para coletar dados e destroços que auxiliarão na perícia técnica.

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Relatos de familiares indicam que houve uma possível tentativa de pouso forçado. Em postagens nas redes sociais, Dirceu Zanchi Júnior, filho e tio das vítimas, observou que o trem de pouso estava estendido para fora da estrutura.

Ele detalhou que a aeronave teria atingido a plantação de milho, que estava alta no momento, o que pode ter levado o piloto a tentar uma manobra de correção brusca, resultando em uma queda vertical de quase 90 graus em relação ao solo.

Despedida

As cerimônias de despedida tiveram início na manhã deste domingo (14). O velório ocorre na loja maçônica Estrella Rioverdense e o sepultamento está programado para o cemitério São Sebastião, em Rio Verde. As autoridades locais, como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, ainda não emitiram notas detalhadas sobre o resgate.

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