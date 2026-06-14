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Helicópteros que caíram no Recreio estavam regulares; conheça modelos

Seis pessoas morreram no acidente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:02)
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Eurocopter AS350 B2. Modelos de helicopeteros que colidiram e cairam no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.
Legenda: Uma das aeronaves era um Eurocopter AS350 B2, de matrícula PR-DJJ, e popularmente conhecido como Esquilo.
Foto: Reprodução Jetphotos / Lucas Lima.

Os dois helicópteros que se envolveram em um acidente na manhã deste domingo (14), no Rio de Janeiro, possuíam certificados de aeronavegabilidade ativos e regulares junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), segundo informações do jornal O Globo. O acidente deixou seis pessoas mortas.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para o local da queda, no Recreio dos Bandeirantes, para realizar a coleta inicial de dados que permitirá o trabalho pericial.

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse em nota a  Força Aérea Brasileira (FAB). 

As aeronaves colidiram no ar e caíram em um pátio de veículos elétricos. Um dos helicópteros pegou fogo ao tocar o solo.

Modelos das aeronaves

Uma das aeronaves envolvidas no acidente era um Eurocopter AS350 B2 fabricado em 2012, de matrícula PR-DJJ, e popularmente conhecido como Esquilo. O veículo pertence ao empresário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias desde 2021. 

O helicóptero tem capacidade máxima para um piloto e cinco passageiros. Segundo o Globo, a aeronave ia para Angra dos Reis com cinco pessoas a bordo.

A segunda aeronave era um Bell 206B Jet Ranger, prefixo PP-MAC, produzido em 1999. A capacidade máxima é de cinco pessoas, mas apenas o piloto estava no veículo, que é de propriedade da empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda.

Bell 206B Jet Ranger.
Legenda: A segunda aeronave era um Bell 206B Jet Ranger, prefixo PP-MAC, produzida em 1999.
Foto: Reprodução JetPhotos / Leonardo Carvalho.

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Os dois helicópteros se chocaram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14), deixando seis pessoas mortas.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela empresa BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Pelo menos 20 carros foram atingidos, e devido às baterias, ocorreram inúmeras explosões. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência e, por volta das 10 horas, o fogo havia sido controlado. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro.

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