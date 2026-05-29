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Ana Clara, jovem que teve mãos reimplantadas após ataque com foice, recebe alta do hospital

A cearense estava internada no IJF desde 1º de maio, onde passou por cirurgia de reimplante dos membros.

Escrito por
Matheus Facundo e Bergson Araujo Costa producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:15)
Segurança

A jovem Ana Clara Oliveira, de 21 anos, que teve as mãos decepadas e reimplantadas após uma tentativa de feminicídio em Quixeramobim, no dia 1º de maio, teve alta médica nesta sexta-feira (29), quase um mês após o ataque a foices. Ela estava no Instituto Doutor José Frota (IJF).

"Mulheres, vocês que passam por alguma agressão, qualquer sinal que vocês virem, saiam, denunciem. Nenhuma mulher merece passar por isso. A mulher pode ser a pior que for, ela não merece passar por isso. Denunciem, criem forças. Se vocês não querem ficar nessa situação ou até pior, saiam", declarou Ana na saída do hospital. 

Foto de mão da Ana Clara após saída do hospital.
Legenda: Ela foi levada inicialmente ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).
Foto: Kid Jr / SVM.

"Eu sei que não é fácil, eu tentei várias vezes, mas você consegue. Gratidão pela empatia das pessoas, pelo apoio que estou tendo e, principalmente, por mulheres me mandarem mensagens que, depois que viram meu caso, conseguiram sair de um relacionamento abusivo. Eu estou aqui para ajudar todas vocês, vou ser uma voz para vocês", disse ainda a jovem.

Clara chegou ao IJF, horas após o ex-cunhado decepar as mãos dela e causar outros ferimentos profundos pelo corpo a golpes de foice. A barbárie foi feita a mando do irmão, o então companheiro da jovem, após uma discussão de casal que teve troca de xingamentos e uma pedra arremessada no carro do homem. 

A jovem de 21 anos teve as mãos reimplantadas em uma cirurgia de cerca de 12 horas no IJF, com o envolvimento de 15 profissionais de diversas áreas da saúde.

Na saída da unidade de saúde, a advogada de Ana Clara, Ariel Amorim celebrou a alta: "Uma vitória diante de tudo que ela passou. Ana Clara é uma mulher que sofreu todo tipo de violência possível. Nós sabemos que ainda tem um longo caminho pela frente e estamos firmes e seguiremos firmes até o fim em busca de justiça".

Foto de Ana Clara.
Legenda: Ana Clara chorou na saída do hospital ao conversar com jornalistas.
Foto: Kid Jr / SVM.

Recuperação 

A recuperação da jovem, que já faz sessões de fisioterapia, deve durar entre seis meses e um ano, segundo a própria adiantou ao Diário do Nordeste em entrevista na semana passada. Após sair do hospital, Clara vai ficar com a família na casa de amigos em Fortaleza.

José Airton Firmino Silva, padrasto de Ana Clara, falou sobre a alta da filha e disse que, apesar dos momentos difíceis, agora é hora "da vitória". 

"É muita emoção pelo que aconteceu com ela. Hoje a gente vê ela aqui recuperada, uma mulher de garra, de força, guerreira, que tem passado por esse momento", disse.

Foto de Ana Clara.
Legenda: As mãos de Ana foram reimplantadas em uma cirurgia de cerca de 12 horas no IJF,
Foto: Kid Jr / SVM.

O padrasto, que parou a vida e o emprego em Quixeramobim para cuidar de Ana em Fortaleza, descreveu os próximos passos: "Recuperação dos movimentos dela. Na próxima segunda tem um retorno dela com um médico e terá fisioterapias que ela vai ter toda semana. 

Durante o pós-cirúrgico, a jovem vai ser acompanhada pelo ambulatório de dor do IJF e também pela equipe do setor microcirurgia.

Jovem se fingiu de morta durante ataque 

Durante o ataque, ela se fingiu de morta para sobreviver e viu o agressor indo embora, em uma estratégia pensada no calor do momento, mesmo perdendo muito sangue. A tentativa de feminicídio ocorreu por volta de 1h da madrugada do dia 1º de maio, mas ela relata que a polícia só chegou por volta das 3h.

@diariodonordeste Os irmãos presos por decepar com uma foice as mãos da jovem Ana Clara de Oliveira, 21, em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, foram indiciados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por tentativa de feminicídio. O crime brutal foi praticado no último dia 1º pelo cunhado da vítima, Evangelista Rocha dos Santos, enquanto o ex-companheiro, Ronivaldo Rocha dos Santos, assistia e incitava os ataques. De acordo com a Delegacia Municipal de Quixeramobim, a dupla usou "violência extrema, cruel e desproporcional" contra a mulher, em um contexto de violência doméstica de Ronivaldo contra Ana, "marcado por agressões físicas, ameaças, humilhações, comportamento possessivo". Os homens estão presos na Unidade Prisional de Caucaia, após serem transferidos de Quixeramobim. "Verificou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os investigados utilizaram dissimulação para induzi-la a abrir a janela da residência antes do ataque", pontuou o relatório de indiciamento, assinado pelo delegado William Soares Lopes. Veja mais detalhes no site. (Vídeo: reprodução) #quixeramobim #ceara #DiáriodoNordeste ♬ som original - Diário do Nordeste

Fraca pela perda de sangue, Clara conseguiu se arrastar até o corredor de sua casa e gritar por socorro para o vizinho da casa abaixo. 

“Eu tinha me arrastado até o corredor, e aí, quando a polícia chega, eles perguntam se eu estou só e se eu tinha condições de abrir as portas. Eu falei que não, que eles arrombassem a porta e pulassem, que a janela estava aberta. E aí eles fizeram, arrombaram a porta e pularam a janela e conseguiram pegar a chave que estava no meu bolso. Desbloquearam meu celular e ligaram para o meu padrasto”, relembra. 

Foto de Ana Clara Oliveira, jovem que teve as mãos decepadas a mando do ex namorado no Ceará. deitada em cama de hospital. Ela está com os dois braços enfaixados até as mãos, que foram reimplantadas e cirurgias.
Legenda: A jovem de 21 anos tem força e esperança na recuperação.
Foto: Ismael Soares.

Ela foi levada inicialmente ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, mas a unidade de saúde não trabalhava com cirurgia de reimplante de membros. Um helicóptero era necessário para transferi-la até o IJF, mas a chuva impediu. 

A jovem comenta que teve de ir de ambulância por estrada terrestre e relembra que ficou o caminho todo acordada, ao lado do padrasto. “Eu falava: ‘será que eu vou voltar a ter as minhas mãos novamente?’”.

Foto de Ana Clara na saída do hospital.
Legenda: A cearense estava internada no IJF desde 1º de maio.
Foto: Kid Jr / SVM.

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