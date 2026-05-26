Homem preso por matar ex em Fortaleza alegou não aceitar novo namoro; crime teria sido planejado

O homem de 58 anos preso no último domingo (24) pelo feminicídio da ex-namorada no bairro João XXIII, em Fortaleza, afirmou em interrogatório à Polícia Civil que praticou o crime por não aceitar um suposto novo namoro da mulher. Os dois tiveram um relacionamento extraconjugal por cerca de três anos, mas haviam terminado há cerca de uma semana antes do assassinato.

A vítima, Thyalita Lacerda, de 38 anos, foi morta a tiros em via pública, após sair de um estabelecimento de nome Piscina do Zé Louro. Ela foi seguida por Francisco Eudes de Queiroz Lima, conhecido com 'Coroa', e atingida com tiro nas costas.

Eudes afirmou que sentia ciúmes da ex, apesar de ter uma família composta por esposa e filhos. Aos policiais, ele falou que sua companheira ficou sabendo do crime, e avisou que ia apagar o WhatsApp e fugir.

Ele afirmou que, no dia do feminicídio, estava ingerindo bebida alcoólica, mas não tentou culpar o álcool e disse que "agora não tinha mais jeito".

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Crime pode ter sido premeditado

Conforme documentos aos quais o Diário do Nordeste obteve acesso, os dois estavam no estabelecimento há horas, bebendo com grupos diferentes de amigos. Testemunhas relatam que, ao ver Thyalita, Eudes saiu do local, possivelmente para pegar a arma do crime, e voltou, o que pode indicar que o crime foi premeditado.

O crime ocorreu por volta das 17h, na Rua Brigadeiro Torres.

Uma amiga da vítima, que estava com ela no momento dos disparos, relatou que Eudes já havia feito ameaças contra Thyalita e que já havia agredido-a em diversas ocasiões.

Tentativa de fuga e antecedentes criminais

Eudes tentou fugir na manhã de segunda-feira (25), mas foi interceptado por agentes de segurança na CE-020, no sentido Fortaleza-Pacatuba. Ele foi localizado pelo sistema de videomonitoramento circulando pela cidade, usando roupas diferentes e portando uma mochila.

Francisco Eudes foi preso por volta de 10h40, por uma equipe do DHPP, e levado à unidade policial.

Segundo a SSPDS, o suspeito capturado já possui antecedentes criminais por homicídio, além de três registros de roubo e um crime de tráfico de drogas.

As investigações estão sob responsabilidade da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).