Homem é preso suspeito de matar próprio irmão a facadas em Santa Quitéria, no CE

Um homem foi preso após matar o próprio irmão a facadas na noite da última terça-feira (16), no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria. O crime ocorreu em meio a uma discussão entre os dois, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento comercial da região.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes policiais foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal por volta das 23h30, A vítima, um homem de 57 anos, chegou a ser encaminhada a uma unidade hospitalar por pessoas presentes no local do crime, mas já entrou para atendimento sem sinais vitais.

As diligências policiais levaram à localização do suspeito do homicídio na residência em que ele morava, também localizada no distrito de Lisieux, no interior do estado. A faca do crime foi apreendida e o homem conduzido à Delegacia Municipal de Santa Quitéria.

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'Desentendimento por motivos fúteis'

Em relato aos policiais que atenderam à ocorrência, o homem afirmou que consumia bebida alcoólica ao lado do irmão quando um "desentendimento por motivos fúteis" começou a escalar para uma intercorrência física entre os dois. "O suspeito alegou ter agido em legítima defesa após uma suposta tentativa de agressão por parte da vítima", apontou a nota oficial da PMCE.

Após a apreensão da faca do crime, os policiais se dirigiram à unidade hospitalar na qual o homem recebeu os primeiros atendimentos, já constatando a morte dele.

O irmão suspeito da morte foi "autuado em flagrante por homicídio doloso, com base no artigo 121 do Código Penal Brasileiro", conforme reforçou a nota da PMCE.