Disputa por terras termina com idoso preso por tentar matar o próprio filho em Mauriti

Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar o próprio filho a facadas, na noite dessa quinta-feira (30), em Mauriti, no Cariri cearense.

Conforme documento da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre o caso, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para averiguar uma suposta tentativa de homicídio na localidade de Vila Fátima.

Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com o suspeito, identificado como Manoel Generoso Neto, contido por familiares, enquanto a vítima, José Emerson Generoso, de 53 anos, recebia atendimento médico.

À reportagem, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a vítima sobreviveu e foi levada a uma unidade hospitalar. "O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Mauriti, onde foi autuado", disse.

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Confusão teria sido motivada por terras

Em depoimento à Polícia Civil, o irmão do cunhado da vítima afirmou que a briga entre Manoel e Emerson se iniciou a partir de uma disputa por um punhado de terras dado à família como herança.

Ele ainda detalhou que Manoel teria desferido golpes na barriga e nas costas da vítima, além de ter machucado o neto, um adolescente de 17 anos, que teria tentado intervir na ocorrência.

Já o suspeito informou aos investigadores que o filho o teria ameaçado de agressão física e por isso resolveu agir com violência, em resposta à provocação da vítima.

Suspeito vai responder em liberdade

Nesta sexta-feira (31), em audiência de custódia ocorrida em Juazeiro do Norte, a Justiça do Ceará decidiu pela conversão da prisão em flagrante em domiciliar, com o cumprimento de medidas cautelares.

Entre as medidas determinadas, está a proibição de manter contato com a vítima e familiares dela, de frequentar bares e festas, além do encaminhamento para atendimento psicossocial no setor da Central de Monitoramento.