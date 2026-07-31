Operação contra crime organizado prende três pessoas em Cruz e Capistrano

Três pessoas foram presas na última quarta-feira (29) em dois municípios do interior do Ceará a partir de operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Em Cruz, no litoral oeste do Ceará, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) um casal foi preso apontado como integrante de organização criminosa.

Havia mandado de prisão contra a mulher presa por tráfico de drogas e homicídio, enquanto para o homem foi executada a ordem de prisão preventiva pelo crime de homicídio.

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Na operação, os agentes de segurança apreenderam cerca de 471g de substância análoga à cocaína, três aparelhos celulares e três balanças de precisão. O material apreendido e as pessoas capturadas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil de Acaraú.

No Maciço de Baturité,na cidade de Capistrano, policiais militares prenderam em razão de mandado de prisão decorrente de regressão cautelar em desfavor pelo crime de roubo. Ele foi conduzido à Delegacia de Acaraú.