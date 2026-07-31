Operação contra crime organizado prende três pessoas em Cruz e Capistrano

Forças de segurança também apreenderam material análogo à cocaína na operação realizada no Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 10:12
capa da noticia
Legenda: Operação foi realizada em ação comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará.
Foto: da em ação comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará. Foto:

Três pessoas foram presas na última quarta-feira (29) em  dois municípios do interior do Ceará a partir de operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Em Cruz, no litoral oeste do Ceará, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) um casal foi preso apontado como integrante de organização criminosa.

Havia mandado de prisão contra a mulher presa por tráfico de drogas e homicídio, enquanto para o homem foi executada a ordem de prisão preventiva pelo crime de homicídio. 

Veja também

Imagem da notícia: Mulheres denunciam fotógrafo de Fortaleza por 'estelionato sentimental' e violência psicológica

Mulheres denunciam fotógrafo de Fortaleza por 'estelionato sentimental' e violência psicológica
Imagem da notícia: Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú

Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú

Na operação, os agentes de segurança apreenderam cerca de 471g de substância análoga à cocaína, três aparelhos celulares e três balanças de precisão. O material apreendido e as pessoas capturadas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil de Acaraú.

No Maciço de Baturité,na cidade de Capistrano, policiais militares prenderam em razão de mandado de prisão decorrente de regressão cautelar em desfavor pelo crime de roubo. Ele foi conduzido à Delegacia de Acaraú.

 

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Mulheres denunciam fotógrafo de Fortaleza por 'estelionato sentimental' e violência psicológica

2

Policial civil que matou 4 colegas em Camocim deixará hospital psiquiátrico no Ceará

3

Oitavo suspeito de participação na morte de turista em Jericoacoara é preso em Fortaleza

4

Idosa encontrada em casa com graves lesões morre após 34 dias internada

5

Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú
Imagem da notícia Operação contra crime organizado prende três pessoas em Cruz e Capistrano
Segurança

Operação contra crime organizado prende três pessoas em Cruz e Capistrano

Forças de segurança também apreenderam material análogo à cocaína na operação realizada no Ceará.

Redação

Há 39 minutos

Imagem da notícia Policial civil que matou 4 colegas em Camocim deixará hospital psiquiátrico no Ceará
Segurança

Policial civil que matou 4 colegas em Camocim deixará hospital psiquiátrico no Ceará

Laudos periciais atestaram melhora no quadro clínico do policial, que tem apresentado comportamento calmo e colaborativo.

Matheus Facundo

Imagem da notícia Oitavo suspeito de participação na morte de turista em Jericoacoara é preso em Fortaleza
Segurança

Oitavo suspeito de participação na morte de turista em Jericoacoara é preso em Fortaleza

Crime que resultou na morte do jovem Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, ocorreu em 2024.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Idosa encontrada em casa com graves lesões morre após 34 dias internada
Segurança

Idosa encontrada em casa com graves lesões morre após 34 dias internada

Caso aconteceu no Crato em 25 de junho e é investigado pela Polícia Civil do Ceará.

Redação

Imagem da notícia Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú
Segurança

Dois homens são mortos e outro ferido durante confronto com a polícia em Santana do Acaraú

Duas armas de fogo também foram apreendidas.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Mulheres denunciam fotógrafo de Fortaleza por 'estelionato sentimental' e violência psicológica
Segurança

Mulheres denunciam fotógrafo de Fortaleza por 'estelionato sentimental' e violência psicológica

Os casos foram registrados em Boletins de Ocorrência na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Luana Severo