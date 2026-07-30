Oitavo suspeito de participação na morte de turista em Jericoacoara é preso em Fortaleza

O oitavo suspeito de participação na morte de um turista paulista em Jericoacoara, no litoral-oeste do Ceará, foi preso nesta quinta-feira (30) pela Polícia Civil do estado no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O crime ocorreu em 2024 e resultou na morte de Henrique Marques de Jesus, de 16 anos.

A vítima, natural do estado de São Paulo, estava de passagem de férias na praia cearense quando foi rendido por um grupo de homens na madrugada do dia 17 de dezembro de 2024. Câmeras de propriedades de Jericoacoara registraram a ação criminosa.

Segundo as investigações do caso, Henrique foi sequestrado em um beco da Vila de Jeri após jantar com o pai. As informações da época são de que a morte foi conduzida por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que teriam confundido o jovem com um integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Os detalhes da investigação divulgados em abril de 2025 apontaram que o corpo da vítima, encontrado em uma lagoa da vila um dia após o crime, apresentava sinais de tortura.

Com a captura, o número de presos por suposto envolvimento na morte sobe para oito, com quatro adolescentes e quatro adultos.

Antecedentes criminais do suspeito

O homem possui antecedentes criminais por homicídio, corrupção de menores, integrar organização criminosa e falsa identidade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a prisão temporária do homem foi realizada por equipes da 7ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele foi "conduzido à sede do DHPP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis" e está, agora, à disposição da Justiça.