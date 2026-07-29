TJCE arquiva processo contra David Luiz por ameaça e perseguição à mulher que recusou 'trisal'

O judiciário cearense entendeu que não se confirmam as acusações de ameaça e perseguição da assistente social Karol Cavalcante, de 26 anos, contra David Luiz, ex-jogador do Fortaleza Esporte Clube e da Seleção Brasileira. Conforme a denúncia da mulher, o zagueiro teria cometido os crimes após ela ter recusado viver um relacionamento a três com outra mulher.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) destacou que a decisão do juízo da 7ª Unidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza seguiu a manifestação do Ministério Público estadual (MPCE), que pediu pelo arquivamento do processo.

A decisão da juíza cearense Elizabeth Passos Rodrigues, de abril deste ano, constata que nos depoimentos colhidos não se confirma a "reiteração da ameaça por parte do autuado que se proponha a incitar medo na vítima, muito menos perseguição reiterada, requisitos essenciais para configuração dos delitos".

A defesa de Karol Cavalcante entrou com recurso, mas na última sexta-feira (24), a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, do TJCE, rejeitou a apelação e confirmou o arquivamento argumentando que o tipo de medida apresentada, chamada de recurso em sentido estrito, não é juridicamente admissível em casos julgados nos Juizados Especiais Criminais. No entanto, o Tribunal de Justiça do Ceará ressalta que o processo ainda está tramitando.

Karol relata que teve um caso com David Luiz em julho de 2025. O jogador teria traído a então noiva Bruna Loureiro. A assistente social é de Senador Pompeu, no Interior do Ceará, e conta que viajou à capital cearense para se encontrar com o então zagueiro do Fortaleza em um hotel no bairro Meireles ao menos em duas ocasiões.

David teria proposto à Karol um trisal com uma amiga dela. Porém, a mulher recusou o convite para esta configuração de relacionamento. Depois disso, o jogador, segundo a denúncia, tornou-se agressivo. Foi então quando ocorreram as ameaças.

A mulher afirmou na denúncia que David Luiz teria dito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague."

No entanto, perícia feita no celular de Karol não encontrou as mensagens, vídeos ou áudios com as ameaças citadas na denúncia. O inquérito policial, da delegada Rachel de Queiroz Moreira, concluiu que não existem indícios de que o "citado trecho de conversa ameaçadora realmente aconteceu".

A delegada também concluiu que os documentos e laudos obtidos, além dos depoimentos das testemunhas, não foi possível constatar que David e Karol se encontraram pessoalmente.

Ameaça de morte

Karol alega que foi ameaçada de morte por um suposto segurança de David Luiz enquanto estava hospedada em um hotel em Fortaleza, onde devia se encontrar com o zagueiro após ele retornar de uma viagem.

Na época, o profissional teria dito que poderia matá-la caso o affair com o jogador se tornasse público, e ele ainda teria a ameaçado mostrando fotos dos seus familiares.

Desesperada, Karol diz que conseguiu fugir do local pelas escadas de incêndio. Ao entrar em contato com David Luiz, ele teria confirmado que o homem integraria sua equipe de segurança, mas negou que tenha mandado ele a ameaçá-la.

A perseguição continuou após as denúncias da Karol. Ela teve de se mudar de casa por conta do ataque de fãs do jogador.

Jogador nega traição

À coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o advogado Gabriel Domingues, que representa a equipe de defesa do jogador, afirmou que "a verdade veio à tona" e que quatro autoridades mulheres, a delegada titular, duas promotoras do Ministério Público e a juíza, "confirmaram que não havia nenhuma prova contra o jogador."

Em agosto, no mês seguinte ao início da crise, o zagueiro rescindiu seu contrato com o Fortaleza e foi jogar no clube do Pafos FC, do Chipre. À época, o futebolista negou as acusações.

A rescisão foi feita de forma amigável, após passagem apagada do defensor pelo Tricolor de Aço.