Membro do CV mata mulher em Maracanaú por suspeitar que ela repassava informações à polícia

Vítima foi morta a tiros enquanto dormia.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 20:53
capa da noticia
Legenda: A PMCE disse que o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Foto: Divulgação/PMCE.

Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros enquanto dormia, nessa segunda-feira (27), no bairro Cidade Nova, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito do crime, um homem de 22 anos, afirmou ter matado a vítima por acreditar que ela era "X9", expressão usada para se referir a pessoas suspeitas de repassar informações à polícia.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), prendeu em flagrante o suspeito de homicídio doloso e apreendeu um revólver calibre .38, além de cinco munições.

O detido foi identificado apenas por “Vaqueiro”, e conforme depoimentos obtidos pelo Diário do Nordeste, ele seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e já teria participado de 16 homicídios.

Em nota, a PMCE informou que o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, registrados no último dia 7 de julho.

Veja também

Imagem da notícia: Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza
Segurança

Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza
Imagem da notícia: Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará
Segurança

Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará
Imagem da notícia: Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa
Segurança

Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa

AMEAÇA DO CRIME

Conforme apuração do Diário do Nordeste, Vaqueiro disse aos policiais ter recebido ordens diretas do Comando Vermelho para executar a vítima por suspeita de repassar informações à Polícia Militar. Ele teria alegado ainda que, se não cumprisse a determinação, seria morto pela própria facção.

O suspeito afirmou ainda que viu a vítima dormindo pela janela da casa. Nesse momento, sacou a arma e a matou com um tiro na cabeça. Ela permaneceu imóvel, enquanto ele fugiu do local após o disparo. 

Ele negou, em depoimento, que tenha praticado qualquer outro homicídio até o registrado.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Após tomarem conhecimento do homicídio, as equipes iniciaram diligências para identificar e localizar o autor. Durante as buscas, o suspeito foi encontrado e abordado no mesmo bairro. 

Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou a autoria e indicou o local onde havia escondido a arma utilizada na ação criminosa.

Com o apoio das equipes, os policiais seguiram até um terreno baldio indicado pelo suspeito, onde localizaram um revólver calibre .38, quatro munições intactas e um estojo de munição deflagrada do mesmo calibre.

A ocorrência foi apresentada à 3ª Delegacia de Polícia Civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante no âmbito do inquérito policial instaurado para apuração do homicídio doloso.

Assuntos Relacionados
Municípios/maracanaú

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará

2

Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza

3

Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa

4

Irmão de 'Skidum', chefe do CV foragido no RJ, movimentou R$ 19 mi em dois anos, aponta investigação

5

Criança de 5 anos é hospitalizada e denuncia abusos sexuais de namorado da avó
Imagem da notícia Membro do CV mata mulher em Maracanaú por suspeitar que ela repassava informações à polícia
Segurança

Membro do CV mata mulher em Maracanaú por suspeitar que ela repassava informações à polícia

Vítima foi morta a tiros enquanto dormia.

Bergson Araujo Costa

Há 33 minutos

Imagem da notícia Suspeito de estuprar criança de 2 anos é preso em Quixadá
Segurança

Suspeito de estuprar criança de 2 anos é preso em Quixadá

A vítima foi identificada como neta da companheira do suspeito.

Redação

Imagem da notícia Irmão de 'Skidum', chefe do CV foragido no RJ, movimentou R$ 19 mi em dois anos, aponta investigação
Segurança

Irmão de 'Skidum', chefe do CV foragido no RJ, movimentou R$ 19 mi em dois anos, aponta investigação

A mãe do traficante, que havia sido presa no ano passado, investigada por lavagem de dinheiro, foi solta com medidas cautelares em maio deste ano.

Redação

Imagem da notícia Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa
Segurança

Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa

Crimes como ameaças e extorsões eram comandados de longe por uma liderança do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Redação

Imagem da notícia Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará
Segurança

Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará

Polícia recebeu a denúncia do assalto, mas identificou inconsistências nos relatos apresentados pela suposta vítima.

Redação

Imagem da notícia Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza
Segurança

Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza

Trabalhador foi acionado para realizar a manutenção de um elevador do edifício, quando foi encontrado inconsciente.

Redação