Membro do CV mata mulher em Maracanaú por suspeitar que ela repassava informações à polícia

Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros enquanto dormia, nessa segunda-feira (27), no bairro Cidade Nova, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito do crime, um homem de 22 anos, afirmou ter matado a vítima por acreditar que ela era "X9", expressão usada para se referir a pessoas suspeitas de repassar informações à polícia.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), prendeu em flagrante o suspeito de homicídio doloso e apreendeu um revólver calibre .38, além de cinco munições.

O detido foi identificado apenas por “Vaqueiro”, e conforme depoimentos obtidos pelo Diário do Nordeste, ele seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e já teria participado de 16 homicídios.

Em nota, a PMCE informou que o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico, registrados no último dia 7 de julho.

Veja também Segurança Eletricista morre durante expediente em prédio do Ibama, em Fortaleza Segurança Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará Segurança Operação 'Dominus': MP do Ceará e Polícia Civil deflagram ação conjunta contra facção criminosa

AMEAÇA DO CRIME

Conforme apuração do Diário do Nordeste, Vaqueiro disse aos policiais ter recebido ordens diretas do Comando Vermelho para executar a vítima por suspeita de repassar informações à Polícia Militar. Ele teria alegado ainda que, se não cumprisse a determinação, seria morto pela própria facção.

O suspeito afirmou ainda que viu a vítima dormindo pela janela da casa. Nesse momento, sacou a arma e a matou com um tiro na cabeça. Ela permaneceu imóvel, enquanto ele fugiu do local após o disparo.

Ele negou, em depoimento, que tenha praticado qualquer outro homicídio até o registrado.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Após tomarem conhecimento do homicídio, as equipes iniciaram diligências para identificar e localizar o autor. Durante as buscas, o suspeito foi encontrado e abordado no mesmo bairro.

Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou a autoria e indicou o local onde havia escondido a arma utilizada na ação criminosa.

Com o apoio das equipes, os policiais seguiram até um terreno baldio indicado pelo suspeito, onde localizaram um revólver calibre .38, quatro munições intactas e um estojo de munição deflagrada do mesmo calibre.

A ocorrência foi apresentada à 3ª Delegacia de Polícia Civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante no âmbito do inquérito policial instaurado para apuração do homicídio doloso.