Operação do MPCE prende membros do CV que ameaçavam e extorquiam comerciantes no Interior

Ações criminosas eram comandadas de longe por uma liderança do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

Escrito por Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 10:44
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Legenda: Mandados são cumpridos pelo MPCE e pela Polícia Civil.
Foto: Divulgação.

Uma força-tarefa do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpre nesta terça-feira (28) 13 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra membros do Comando Vermelho (CV) que ameaçavam e extorquiam comerciantes na região norte do Estado, especificamente nos municípios de Meruoca e Alcântaras.

A 'Operação Dominus' ainda cumpriu uma decisão de sequestro de um imóvel rural que teria sido adquirido com dinheiro de atividades criminosas do CV para lavar dinheiro. 

A operação é fruto de investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte), do MPCE, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco Norte). 

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Facção controlava comércio local 

Segundo o promotor Francisco Handerson Miranda Gomes, coordenador do Gaeco Norte, as investigações desvendaram que o grupo criminoso tentava impor controle territorial e econômico sobre o comércio local nos municípios da região Norte cearense, ao obrigar empresários a pagarem valores, sob ameaça de morte. 

Os criminosos são investigados por extorsão, tráfico de drogas, homicídio, incêndio criminoso e ameaças. 

Conforme o MPCE, os membros da organização criminosa recebiam ordens diretamente do Rio de Janeiro. 

As investigações, que estão sob segredo de justiça, ainda continuam, e possuem como objetivo a desarticulação "integral" da facção na região. O Gaeco Norte pontuou que pretende responsabilizar todos os autores dos crimes contra a população. 

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