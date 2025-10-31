Diário do Nordeste
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Dois homens aparecem usando um guarda-chuva em um cenário chuvo no interior do Ceará

Ceará

Chove em pelo menos 72 cidades neste domingo (29) no Ceará; veja previsão do tempo

Nesta manhã, o céu apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões

Redação 29 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Alcântaras?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Alcântaras?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
Joaquim do Quinca

PontoPoder

Prefeito de Alcântaras tem mandado de prisão revogado e se afasta do cargo para tratamento de saúde

Político acusou que sua licença da cadeira de gestor aconteceu por conta de uma orientação médica

Redação 18 de Janeiro de 2024
selfie de Joaquim do quinca, prefeito de alcântaras

PontoPoder

Prefeito de Alcântaras, no Ceará, tem prisão decretada por descumprir medida protetiva contra a irmã

Joaquim Freire de Carvalho, o Joaquim do Quinca, está foragido

Redação 14 de Dezembro de 2023
Após os procedimentos na delegacia, a mulher foi colocada à disposição da Justiça.

Segurança

Mãe de suspeito de matar bebê em cacimba é presa por envolvimento no crime em Alcântaras

Luzia Ferreira teria incentivado o filho a arremessar a criança em um cacimbão

Redação 18 de Agosto de 2023
viatura da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Vizinho é preso por matar bebê no Interior do Ceará após se incomodar com o choro da criança

O homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (1º) em Alcântaras

Redação 01 de Agosto de 2023
Viatura

Segurança

Bebê de dois meses morre após ser jogada em cacimba em Alcântaras, no interior do Ceará

Vítima foi levada para uma unidade de saúde do Município, mas não resistiu. Polícia Civil investiga o caso

Redação 01 de Agosto de 2023
