Prefeito de Alcântaras, no Ceará, tem prisão decretada por descumprir medida protetiva contra a irmã

O prefeito do município de Alcântaras, Joaquim Freire de Carvalho (PDT), o Joaquim do Quinca, teve ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça do Ceará, na última terça-feira (12), por descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha contra a irmã.

A ordem judicial foi expedida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Sobral, que acolheu o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O prefeito está foragido.

Segundo o MP, a irmã do prefeito conseguiu restringir o contato com ele após relatar às autoridades de defesa da mulher constantes ameaças do irmão. No entanto, Joaquim continuou, de forma direta e indireta, ameaçando a integridade da vítima.

Descumprimento das medidas

Uma das situações em que o gestor de Alcântaras descumpriu a medida foi registrada em vídeo utilizado pelo MPCE como evidência. Nas imagens, conforme o órgão, é possível ver o acusado diminuindo a velocidade do veículo e se aproximando da vítima.

Outra ocorrência relatada pela irmã aconteceu no último dia 6 de dezembro, quando ela e a filha foram abordadas pelo marido da secretária da Educação do Município, que as ameaçou: “Se for mexer com Joaquim, vai aparecer coisa… se for mexer com Joaquim, vai ser pior para vocês”, diz a denúncia.

Com base nas evidências, a Justiça determinou a prisão preventiva de Joaquim. “Não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas”, diz a decisão.

No mesmo dia em que a ordem de prisão foi decretada pela Justiça, na terça-feira, o gestor publicou imagens da festa 66 anos de emancipação do Município no Instagram.

Sobre o cumprimento da ordem judicial, o Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento. A reportagem não conseguiu, até a publicação, localizar a defesa do prefeito.