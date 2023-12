Dilma Rousseff rebate passageira que questionou viagem em primeira classe: 'Sou presidente de banco'

A ex-presidente e atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, rebateu uma influenciadora de direita após ser questionada sobre viajar em assento de primeira classe. O vídeo do momento repercutiu das redes sociais nessa quarta-feira (13), mostrando Dilma em um voo da companhia aérea Emirates.

Veja o vídeo:

"Eu sou presidente de banco, querida. Acha que presidente de banco viaja como?", questionou Rousseff em meio à provocação.

Em março deste ano, Dilma Rousseff assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics.

A instituição possui atuação direta no desenvolvimento multilateral fundado pelos cinco estados integrantes do grupo, representados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A ex-presidente, que é formada em Economia, ficou sem cargo desde que sofreu um processo de impeachment, em 2016.