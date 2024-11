Elmano diz estar dialogando com Cid, e Camilo reforça aliança: 'Com certeza, vamos estar juntos'

Em meio ao recente impasse com o senador Cid Gomes (PSB) — apontado por aliados como rompimento político —, o governador Elmano de Freitas (PT) evitou comentar sobre a crise na base aliada. Nesta sexta-feira (22), durante participação na ExpoFavela 2024, o petista se limitou a dizer que está “dialogando”. A insatisfação do senador foi tornada pública há cerca de uma semana, desde então, Elmano não comentou publicamente a situação.

Já o ministro da Educação Camilo Santana (PT), que também estava na ExpoFavela 2024, minimizou a crise e exaltou o papel de Cid Gomes no arco de aliança estadual.

“Pelo que eu estou sabendo, não existe briga, não. O que existe são divergências, que acontecem, são normais. Só com diálogo, com conversa… Cid é uma pessoa fundamental no nosso projeto, ele faz parte desse projeto que está em andamento no Ceará. É um grande companheiro, um grande homem público, foi um grande governador, é um grande senador e, não tenho dúvidas, vamos continuar juntos”, completou o petista.

O ministro ainda reforçou que conta com Cid na base aliada em 2026. “Com certeza, vamos estar juntos”, concluiu.

'Tira o PT disso'

Mais cedo, durante participação no 1º Encontro Regional de Gestores Eleitos e Reeleitos do Ceará, o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), também comentou sobre a crise.

“Quem tem que sentar à mesa e buscar o equacionamento dessa relação é o Camilo e o Cid, que historicamente foram os dois que construíram, eles precisam se entender. Tira o PT disso, o PT não tem nada a ver com isso" José Guimarães Líder do PT na Câmara dos Deputados

“Não pode uma questão específica, como a presidência da Assembleia, interditar uma aliança que foi responsável por esse novo jeito de governar o Ceará”, disse o parlamentar. O petista reforçou que esse assunto deve ser discutido na manhã de sábado (23), durante reunião do diretório do PT Ceará. “Somos dirigentes para resolver as broncas, realinhar e tocar para frente”, reforçou.

O mandatário ainda rechaçou as acusações de que o PT é “hegemonista”. “Não tem essa coisa de que o PT quer hegemonizar (...) Nós temos o direito. Por que é que o Elmano foi eleito no primeiro turno? Por que o Evandro foi eleito? Tem tanta gente que fica falando e não participou nem da campanha. Eu fico chateado porque não é justo com o PT, não é justo”, disse.