Dilma Rousseff é oficializada como nova presidente do banco do Brics até 2025

A ex-presidente Dilma Rousseff foi oficializada como titular do Novo Banco de Desenvolvimento, nesta sexta-feira (24). Dilma foi indicada pelo Governo Federal ao banco do Brics — como o órgão também é conhecido. O mandato segue até julho de 2025. A decisão do comitê foi unânime.

Dilma foi aprovada após passar por entrevistas com os ministros da Economia de África do Sul, China, Índia e Rússia, membros do bloco econômico. A sede do Banco é localizada em Xangai, na China, e a ex-presidente do Brasil deverá viajar com Lula, no domingo (26).

A escolha de Rousseff se dá também em relação ao seu trabalho quando era chefe do Executivo nacional.

A instituição disse, em nota, que a nova presidente "ampliou significativamente a cooperação com vários países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia".

O banco ainda relembrou que "em julho de 2014, participou com os países do Brics na criação do Novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de Reservas".