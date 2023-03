Lula está com pneumonia leve e adia agenda de viagens para a China

O presidente Lula está com pneumonia leve e irá adiar para domingo (26) a viagem planejada para a China. O diagnóstico aconteceu após o chefe do Executivo realizar exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A equipe de Lula comunicou o diagnóstico nas redes sociais. Lula viajará a China para discutir um pacto sobre a fome e a pobreza entre as nações.

VIAGEM À CHINA

O presidente irá viajar à China para a maior visita de Estado do início deste terceiro mandato. Os países irão assinar um compromisso para combater a fome e a pobreza em comitiva que deve ter centenas de empresários, além de governadores, senadores, deputados e ministros.

A programação inclui visitas, conversas bilaterais, eventos oficiais e assinaturas de diversos acordos.

Um dos objetivos ainda é fazer com que o Brasil volte a vender carne bovina para o país asiático. Outras áreas de destaque na pauta da viagem incluem o turismo entre os dois países e investimentos.

Os programas brasileiros de combate à fome, de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento sustentável poderão ser discutidos.