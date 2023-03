Lula diz que plano para matar Moro seria 'armação' do senador: 'vou descobrir o que aconteceu'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (23), que o plano para matar Sergio Moro (União-PR) seria uma "armação" do próprio senador. Na declaração, informada durante uma visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Lula ressaltou que será "cauteloso" e irá "descobrir o que aconteceu". As informações são do jornal O Globo.

"Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu", afirmou o presidente.

Ainda sobre o plano criminoso revelado pela Polícia Federal sobre o ataque a Moro e outras autoridades, o presidente reiterou que não ficará "atacando ninguém sem ter provas".

"É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber porque da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele, mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação e se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda, ai eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo", completou.

Operação

A operação Sequaz, realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (22), prendeu nove suspeitos do plano que arquitetava ataques contra diversas autoridades, entra elas o senador Sergio Moro e do promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya.

As investigações indicam que o grupo planejava assassinar, sequestrar e extorquir personalidades públicas. Segundo a corporação, o intuito dos suspeitos era realizar os atos simultaneamente em Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

A operação Sequaz encontrou, nas casas dos suspeitos, uma moto e um carro da BMW, avaliados juntos em R$ 520 mil, além de um cofre com diversos maços de dinheiro com notas de cinquenta reais, relógios luxosos e colares de ouro.