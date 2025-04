Osmar Baquit deixa Regional 4 e vai chefiar Governança das Regionais da Prefeitura de Fortaleza

O deputado estadual licenciado Osmar Baquit (PSB) foi exonerado do cargo de titular da Secretaria Executiva Regional 4 (SER 4) e passou a responder pela recém-criada Coordenadoria de Apoio à Governança das Regionais, subordinada à Secretaria Municipal de Governo (Segov) da Prefeitura de Fortaleza.

O remanejamento do gestor na estrutura governamental foi formalizado por meio de atos assinados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e publicados no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (4).

Ele geria desde janeiro o órgão responsável pela execução de políticas públicas municipais nos bairros Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Damas, Fátima, Itaoca, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Parangaba, Parreão, Vila Peri e Vila União.

Por decisão do Paço Municipal, Baquit também irá responder cumulativamente pela chefia da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), que deverá ser extinta até julho, conforme estipulou a reforma administrativa sancionada no último dia 20 de março.

A pasta assumida pelo político tem como finalidade dar apoio e articular as 12 Secretarias Regionais da cidade. Entre as competências dela estão o planejamento do dimensionamento de serviços, apoiar e supervisionar ações, além de viabilizar interlocuções entre as Regionais e as secretarias do Governo Municipal.

Ao que informou a administração municipal ao Diário do Nordeste, o substituto de Osmar Baquit na SER 4 será Washington Araruna. Segundo comunicado enviado pela Coordenadoria de Comunicação à reportagem, ele é administrador de empresas e possui experiência em gestão corporativa e relações institucionais e internacionais.