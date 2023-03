Moro critica fala de Lula sobre armação de sua morte: 'se algo acontecer, responsabilidade é dele'

O senador Sergio Moro (União-PR) repudiou, na tarde desta quarta-feira (23), em entrevista à CNN, a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a ameaça que o ex-juiz e sua família teriam sofrido de uma organização criminosa.

À imprensa, mais cedo, nesta quinta, Lula disse desconfiar de que a ameaça relatada por Moro seja uma "armação" do parlamentar, mas afirmou que não atacaria ninguém "sem ter provas" e que investigaria o caso para "descobrir o que aconteceu". Moro, por sua vez, disse que era inadmissível o presidente tratar da situação "dando risada".

"Se algo acontecer com minha família, a responsabilidade é desse presidente, que deu risada", afirmou o senador, que questionou se Lula tinha "decência". "O senhor não tem decência? Não tem vergonha? Não respeita o cargo ou o sofrimento de um agente da lei?", provocou. Ele publicou o vídeo da entrevista em suas redes sociais. Veja:

"Não posso admitir que o presidente, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa gravidade dando risada e mentindo à população de que seria uma armação. Eu recebi a investigação das autoridades, do próprio ministro da Justiça dele [Flávio Dino]. Sempre o tratei com humanidade enquanto juiz, fiz o meu papel, nunca tratei isso de forma pessoal e isso tem meu repúdio", disse Moro.

Ameaça

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (22), investiga uma organização criminosa que pretendia promover ataques contra servidores e autoridades, entre eles um senador e um promotor de Justiça.

As investigações dão conta de que o grupo planejava assassinar, sequestrar e extorquir as personalidades públicas. Contudo, não foram reveladas as identidades dos alvos.

Moro e Lula

Moro foi um dos juízes da operação Lava Jato, da Polícia Federal, que acarretou a prisão de Lula entre 2018 e 2019. As condenações contra o atual presidente da República foram anuladas em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador e o presidente têm, contudo, um histórico de rixas pessoais e desavenças públicas. Tanto que, nesta semana, relembrando o tempo que passou na cadeia, Lula chegou a confidenciar que pensava em vingança contra o ex-juiz.