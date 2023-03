Saiba quanto custa o valor do microfone quebrado por André Fernandes e quem vai pagar o prejuízo

A Câmara dos Deputados já substituiu o microfone da tribuna que foi quebrado pelo deputado cearense André Fernandes (PL). Descontrolado, o parlamentar danificou o equipamento de captação de áudio durante pronunciamento na última terça-feira (21).

A administração do parlamento federal esclareceu à coluna que a área técnica da Casa, após a substituição do equipamento, avalia, agora, a possibilidade de "reparar o dano causado à cápsula do microfone, que se quebrou ao bater na bancada".

Assim, os técnicos ainda avaliam se será possível recuperar o objeto para uso novamente dos congressistas ou se haverá perda total.

Leia mais Wagner Mendes Nervoso, André Fernandes quebra microfone da Câmara durante pronunciamento

Questionada sobre os custos para a troca do microfone ou reparo, a Câmara explicou que o novo equipamento substituído faz parte de um conjunto já de propriedade do Parlamento que "inclui a cápsula, a almofada que a reveste e a haste flexível que o sustenta" – ou seja, microfones reservas já adquiridos com dinheiro público.

Ainda de acordo com a Câmara, o valor total desse conjunto (unidade) é R$ 1.600,00 – mas que não é possível estimar o custo avulso da cápsula, que foi o ponto de maior dano na peça.

Quem vai pagar?

De imediato, a Câmara fez a substituição com o orçamento público. Dinheiro esse que foi usado para comprar todos os microfones do Congresso Nacional. No entanto, a Casa afirma que o deputado André Fernandes (PL) sugeriu arcar com as despesas.

"O parlamentar se propôs a ressarcir à Câmara o valor gasto com o reparo ou com a eventual substituição do aparelho, em caso de perda total", diz nota.

O deputado não se manifestou publicamente sobre o caso.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil