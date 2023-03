Nervoso, André Fernandes quebra microfone da Câmara durante pronunciamento

O deputado federal André Fernandes (PL) quebrou o microfone de um dos púlpitos da Câmara dos Deputados durante pronunciamento nesta terça-feira (21), em Brasília. O dano, naturalmente, será reparado com dinheiro público.

O episódio aconteceu quando o deputado criticava o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tribuna.

Nervoso, o parlamentar cearense se alterou e, ao fazer um movimento brusco no microfone, danificou o equipamento de som. O pronunciamento foi publicado pelo próprio André nas redes sociais dele.

Técnicos da Câmara foram acionados imediatamente para reparar o problema. Fica visível nas imagens que de fato o microfone foi partido ao meio. O púlpito acabou sendo isolado pela presidência da Câmara.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que presidia a Casa no momento, reagiu ao descontrole do deputado do Ceará.

"Deputado, vossa excelência não tem o direito de estapear ou atuar de forma a prejudicar próprio da Casa. Estou aqui na presidência dessa mesa e deixarei registrado. E peço que registre o meu pronunciamento aqui contra o gesto do deputado que acabou empurrando violentamente o microfone na tribuna, não será tolerado", disse a petista. A parlamentar disse que pedirá "responsabilização" pelo ato.

Vídeo publicado pela parlamentar nas redes sociais mostra técnicos do parlamento tentando consertar o equipamento danificado.

Inadmissível que qualquer parlamentar utilize a tribuna e exerça violência contra o patrimônio da Câmara ao fazer uso da palavra. Presido os trabalhos e represento a casa na condição de 2ª Secretaria. Repreendi o deputado e pedirei responsabilização e restauro do bem danificado. pic.twitter.com/qfVdvDKlNZ — Maria do Rosário (@mariadorosario) March 21, 2023

A coluna procurou a assessoria do deputado para comentar o caso e aguarda retorno.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil