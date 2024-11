Fernando Santana retira candidatura à presidência da Alece: 'Não faço política como projeto pessoal'

O atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Fernando Santana (PT), desistiu de concorrer à Presidência da Casa. O anúncio foi feito pelo petista na noite desta sexta-feira (22) nas redes sociais.

A candidatura do parlamentar virou motivo de crise na base governista após o senador Cid Gomes (PSB) demonstrar insatisfação com a condução do processo de sucessão da Mesa Diretora da Alece.

Veja também PontoPoder Em crise de Cid com Elmano, o que dizem os presidentes dos partidos aliados da base do Governo PontoPoder Elmano diz estar dialogando com Cid, e Camilo reforça aliança: 'Com certeza, vamos estar juntos'

No anúncio, Fernando Santana disse que integra um projeto "construído na base do diálogo e do respeito".

"Nos últimos dias tive meu nome colocado para a disputa da Presidência da Assembleia. Fiquei feliz e honrado com a lembrança e, principalmente, com a acolhida dos companheiros deputados. Também houve discussões, impasses, o que é natural numa democracia. Diante de algumas ponderações, e do atual contexto, para a importância da manutenção dessa aliança coesa e forte, anuncio que abro mão de minha candidatura" Fernando Santana (PT) Vice-presidente da Alece

"Faço isso com a tranquilidade da alma, porque não faço política como projeto pessoal, mas coletivo. Continuarei firme, ao lado dos nossos aliados, na luta por um Ceará cada vez mais forte", concluiu.