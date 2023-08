Bebê de dois meses morre após ser jogada em cacimba em Alcântaras, no interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte de uma bebê de quase dois meses, encontrada com sinais de afogamento em uma cacimba, na noite de segunda-feira (31), na localidade de Sítio São Bento, em Alcântaras, no interior do Ceará.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, a criança de 1 mês e 28 dias foi retirada da rede de casa e encontrada no reservatório, que fica próximo ao imóvel da família. A Polícia Militar do Ceará foi acionada para a ocorrência após a menina ser localizada pelo avô.

A vítima foi levada para uma unidade de saúde do Município, mas não resistiu. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da criança foi recolhido para o Núcleo de Perícia Forense da Região Norte, em Sobral, onde passou por exames periciais. O laudo ao qual a TV Verdes Mares teve acesso indica que a morte da criança foi por asfixia e afogamento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Coreaú. "As Forças de Segurança do Estado realizam diligências ininterruptas com o intuito de identificar e capturar o autor do crime", disse a SSPDS.

Denúncias

Ainda conforme a pasta, informações que possam auxiliar a investigação podem ser repassadas para o número (88) 3625-1432, da Delegacia Municipal de Coreaú.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

