Granada é encontrada próximo de delegacia da Polícia Civil no Interior do Ceará

Uma granada foi encontrada próximo à Delegacia Municipal de Santa Quitéria, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no Interior do Estado, na manhã desta segunda-feira (31). No ano passado, uma viatura da Unidade já tinha sido atingida por uma granada.

O artefato explosivo apreendido nesta segunda (31) tinha sinais de oxidação e estava em um terreno que funciona como depósito de veículos apreendidos pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, a ocorrência e informou que uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi deslocada para Santa Quitéria, para realizar a apreensão da granada.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota O artefato foi levado por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PMCE a um local seguro, onde foi realizada a destruição do material."

A Delegacia Municipal de Santa Quitéria investiga de quem era a granada e qual a motivação de deixar naquele local, próximo a uma unidade da Polícia Civil.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3628-0190, da Delegacia Municipal de Santa Quitéria", ressalta a SSPDS.

A Secretaria lembra que as denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Granada arremessada em viatura em 2022

Uma viatura da Polícia Civil foi atingida por um artefato explosivo, também em Santa Quitéria (a cerca de 223 km de distância de Fortaleza), no dia 20 de julho do ano passado, dois dias depois de três suspeitos serem mortos em um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no dia seguinte a uma operação policial contra o crime organizado, no Município.

De acordo com uma fonte da PMCE que atua na região e outra da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a principal suspeita era de que o ataque criminoso fosse uma retaliação às duas ações policiais no Município.

O artefato explosivo foi arremessado contra a viatura - que estava estacionada na calçada da Delegacia Municipal de Santa Quitéria - o que causou uma explosão. Não havia policial dentro do veículo, e ninguém ficou ferido.

