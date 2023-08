Mulher de 28 anos morre em motel de Fortaleza; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte de uma mulher, em um motel, no bairro Messejana, em Fortaleza, no último domingo (30). Ela estava acompanhado do companheiro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e informou, em nota, que o 6° Distrito Policial (6º DP) "apura as circunstâncias de uma morte suspeita de uma mulher, de 28 anos, registrada em um estabelecimento no bairro Messejana".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Em nota A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu e faleceu. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. Somente após o laudo da Pefoce será possível confirmar a causa do óbito."

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que existe a suspeita de que a causa da morte tenha sido overdose, já que a mulher e o companheiro utilizavam drogas e ingeriam bebidas alcoólicas desde o último sábado (29).

A SSPDS ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp".

"As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-3533, do 6º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.

Morte violenta dentro de motel

Um episódio de morte violenta dentro de um motel foi registrado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quinta-feira (27). A idosa Marilze Ferreira Sousa, de 65 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, Joatan Deodato Pereira, 73, que foi preso em flagrante.

O casal mantinha relacionamento amoroso e estava dentro do quarto do estabelecimento quando o crime aconteceu. A mulher foi esfaqueada e ainda teve o pescoço cortado.

Quando a Polícia chegou ao local, encontrou Joatan em estado de embriaguez e em posse de uma do tipo 'peixeira' na mão. Ele ainda teria tentado resistir à prisão.

