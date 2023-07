Irmão de vereador é morto na calçada de casa no Interior do Ceará

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros, na frente da família e de amigos, na cidade de Forquilha. A vítima é Gederson Rodrigues, irmão do vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Forquilha, Gerson Freire.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do homicídio, ocorrido na noite dessa sexta-feira (28). A vítima estava na calçada de uma residência, quando foi surpreendida por homens armados.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela TV Verdes Mares mostram que os criminosos chegaram já apontando as armas e foram em direção a Gederson, que mexia no celular. A vítima coloca o aparelho telefônico em cima de um carro, mas é rendida e executada.

Na tarde deste sábado (29), a Câmara Municipal de Forquilha, em nome dos vereadores e demais servidores, publicou nota de pesar.

Na nota, a Pasta disse que "manifesta profundo pesar pelo falecimento de Francisco Gerdison Rodrigues Dias, irmão do Presidente desta Casa Legislativa, Gerson Freire. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, ratificando nossas condolências e voto de pesar pela grande perda".

Pelo menos quatro homens armados teriam participado da ação criminosa. Após o ataque, eles fugiram sem levar nada.

A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato com o vereador irmão da vítima, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Forquilha, que está a cargo das investigações, conforme a SSPDS.

A Pasta acrescenta que "diligências são realizadas pelas Delegacias com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI-Norte) no intuito de identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação do fato. Oitivas estão em andamento".

