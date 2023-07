Fonoaudiólogo é preso em Fortaleza por estuprar criança de cinco anos com síndrome de Down

Um fonoaudiólogo de 62 anos foi preso, no Bairro São Gerardo, pelo estupro de uma criança de cinco anos com síndrome de Down. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi detido na operação "Sentinela", deflagrada na quinta-feira (13).

Durante operação, o homem foi preso por força de mandado de prisão definitiva. O idoso é condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2008.

Investigações apontaram ainda que o indivíduo aproveitou a proximidade com a vítima para cometer os abusos.

O fonoaudiólogo também é investigado por outro crime ocorrido em 2007, contra um adolescente de 17 anos também com síndrome de Down.

Ele foi localizado pelos policiais no bairro São Gerardo, após trocas de informações entre equipes da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) da Polícia Civil do Ceará.

Operação prende seis pessoas por crimes de estupro

A prisão do fonoaudiólogo foi possível graças a operação em conjunto da Copol, vinculada à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE).

As ações integradas, que ocorrem em todo o Estado, visam prevenir e reprimir crimes de abuso, de exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes. Ao todo, seis homens foram presos por envolvimento nos crimes entre quinta-feira (13) e a manhã desta sexta-feira (14).

O fonoaudiólogo encontra-se à disposição da Justiça para cumprir a pena de nove anos em regime fechado. Ainda durante as ações de quinta-feira-feira, na Capital, outros dois mandados de prisão em desfavor de um idoso de 70 anos e um homem de 44 anos, ambos investigados por crimes de estupros foram cumpridos. As capturas ocorreram nos bairros Antônio Bezerra e Maraponga.

