Viatura é atingida por explosivo em Santa Quitéria após morte de suspeitos em confronto e operação

Uma viatura da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foi atingida por um artefato explosivo, em Santa Quitéria (a cerca de 223 km de distância de Fortaleza), na última quarta-feira (20), dois dias depois de três suspeitos serem mortos em um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no dia seguinte à uma operação policial contra o crime organizado, no Município.

De acordo com uma fonte da PMCE que atua na região e outra da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a principal suspeita é que o ataque criminoso seja uma retaliação às duas ações policiais no Município.

O artefato explosivo (suspeita-se que uma granada) foi arremessado contra a viatura - que estava estacionada na calçada da Delegacia Municipal de Santa Quitéria - o que causou uma explosão. Não havia policial dentro do veículo, e ninguém ficou ferido.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada para periciar a viatura. O laudo pericial deve sair nos próximos dias.

A Polícia Civil informa, em nota, "que realiza diligências para identificar os envolvidos em uma ocorrência de dano ao patrimônio público, registrado na madrugada desta quarta-feira (20), na cidade de Santa Quitéria - Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado."

"Logo após o crime foram designadas diversas equipes especializadas e da inteligência da Polícia Civil para a região. Cabe destacar que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também participam dos trabalhos policiais na região. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais", acrescenta.

A PC-CE resssalta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3628-0190, o número da Delegacia Municipal de Santa Quitéria. O sigilo e o anonimato são garantidos".

Polícia Civil do Ceará Em nota As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos."

Outra viatura atacada no Interior

Outra viatura policial, esta da Polícia Militar, foi incendiado na Praia de Aranau, em Acaraú (que fica a 187 km de distância de Santa Quitéria e a 237 km, de Fortaleza).

Não há informações se a causa do incêndio foi um ataque criminoso e se o episódio tem relação com as mortes e com a operação policial ocorridas em Santa Quitéria. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Procurada, a SSPDS não se manifestou sobre a ocorrência de Acaraú, até a publicação desta matéria.

Mortes em confronto com a PMCE

Três suspeitos foram mortos em um confronto com a Polícia Militar, em Santa Quitéria, na noite da última segunda-feira (18). Dois dos mortos foram identificados como Deusdedit Alves da Silva, de 54 anos, que tinha passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas; e Diogo Ferreira de Souza, 25, antes preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A PMCE alegou, em nota, que agiu em legítima defesa. Os suspeitos atiraram contra agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que "para cessar a injusta agressão, teriam revidado".

O trio chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos. Com eles, os agentes apreenderam três armas de fogo e 180 munições.

Operação contra o crime organizado

Na manhã seguinte ao confronto, a Polícia Civil deflagrou a Operação Clareamento em Santa Quitéria, para combater uma facção criminosa que atua no Município.

Legenda: Organização criminosa também é alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão Foto: Reprodução

19 19 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual. Pelo menos 11 pessoas receberam voz de prisão, sendo 8 em residências da cidade e outras 3 que já estava no Sistema Penitenciário.

De acordo com as investigações, o grupo atuava em várias cidades da região Norte do Ceará e é suspeito de organização criminosa e tráfico de drogas.

