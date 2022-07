Três homens são mortos em troca de tiros com policiais militares em Santa Quitéria

Três homens morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (18), em Santa Quitéria. A corporação alega que agiu em legítima defesa.

Os suspeitos atiraram contra agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que "para cessar a injusta agressão, teriam revidado".

O trio chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos. Com eles, os agentes apreenderam três armas de fogo e 180 munições.

Dois dos mortos foram identificados como Deusdedit Alves da Silva, de 54 anos, que tinha passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de Diogo Ferreira de Souza, 25, antes preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Operação

Ainda em Santa Quitéria, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a terceira fase da "Operação Clareamento", cujo objetivo é combater a atuação de uma organização criminosa no município.

Os policiais estão cumprindo 19 mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Até agora, 11 pessoas foram localizadas, sendo oito em residências da cidade e outras três no sistema prisional.

De acordo com as investigações, o grupo atua em "várias cidades" da região Norte do Ceará e é suspeito de organização criminosa e tráfico ilícito de drogas