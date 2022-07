Jovens são resgatadas de 'cárcere privado' após aceitarem carona de desconhecidos na Praia dos Crush

Duas adolescentes foram resgatadas de "cárcere privado", na noite deste domingo (17), pela Guarda Municipal de Fortaleza. Elas estavam mantidas presas por um grupo de homens em uma residência no bairro Bonsucesso.

Segundo a Guarda, as jovens, de 16 e 17 anos de idade, relataram que estavam na Praia dos Crush, trecho da Praia de Iracema, quando conheceram os suspeitos e aceitaram uma carona de volta para casa, no José Walter. Mas, no meio do caminho, eles desviaram a rota e levaram as duas à força até uma casa no Bonsucesso, onde elas continuaram sofrendo ameaças.

Ainda conforme a instituição, no imóvel onde as adolescentes estavam foram encontrados por agentes da Guarda 58 cartões de crédito, quatro maquinetas, um celular, um relógio e um caderno com dados bancários que, possivelmente, foram roubados. Além disso, os agentes também encontraram a identificação de um dos suspeitos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher e no 30º Distrito Policial, no Jangurussu.

Como foi a abordagem

Os agentes da Guarda Municipal que patrulhavam o bairro Bonsucesso, na noite deste domingo, viram trafegando um homem numa motocicleta com identificação suprimida. Eles seguiram o veículo e, enquanto consultavam o "status" no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ouviram gritos em uma casa na rua Emanuel Antônio Leite e desembarcaram da viatura para averiguar a situação.

Nesse momento, um homem ainda não identificado disparou com arma de fogo contra a equipe, que revidou os tiros "para resguardar a composição", de acordo com a Guarda. Depois disso, o suspeito entrou na casa e desapareceu. Em seguida, de lá, saiu uma das adolescentes, chorando. A outra foi encontrada no imóvel, em "estado de choque".

Legenda: Adolescentes foram mantidas presas por homens numa casa no Bonsucesso. Foto: Divulgação/GMF

As duas relataram o caso aos guardas municipais e afirmaram que os homens que as mantinham presas fugiram do local pulando os muros para as casas vizinhas.

Em foto enviada pela Guarda, as adolescentes aparecem sentadas em um compartimento da casa que tem uma das paredes vermelha.

“Me sinto recompensado e com o sentimento de dever cumprido. Nada paga a satisfação de libertar essas adolescentes e devolvê-las em segurança às suas famílias”, disse o guarda municipal G. Araujo, que participou do resgate.