Menina de 13 anos mantida em cárcere privado pelo ex-namorado é resgatada em Fortaleza

Uma garota de 13 anos foi resgatada de cárcere privado da casa do ex-namorado, também adolescente, que não aceitava o fim do relacionamento, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O jovem de 16 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa segunda-feira (9). Ele ainda teria cometido estupro de vulnerável contra ela.

Familiares da vítima procuraram as forças de segurança após notarem o sumiço da menina. Equipes da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram a menina em menos de três horas.

Eles foram acionados na manhã desta terça (10). A menina havia sido vista pela última vez no último domingo (8), em uma praça no Mondubim. A casa em que ela foi localizada ficava na rua Cesar Leite.

Perseguição e ameaça

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o adolescente já teria perseguido a menina na escola onde ela estuda, após o fim do namoro. Ele também chegou a ameaçá-la, antes de colocá-la em cárcere privado.

Ele foi encaminhado à sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.

Desaparecimentos

Segundo levantamento da PC-CE, a 12ª Delegacia da DHPP já localizou, nos primeiros quatro meses de 2022, 250 pessoas desaparecidas em Fortaleza. O número corresponde a um aumento de 60,2%, se comparado com o mesmo período de 2021.

Destas, 8%, ou seja, 20 pessoas, foram encontradas sem vida. Entre as ferramentas utilizadas pelos investigadores estão o uso da tecnologia e de técnicas de investigação, bem como a ampla divulgação dos casos, a troca de informações entre as forças de segurança, os órgãos públicos, familiares e pessoas próximas dos desaparecidos.