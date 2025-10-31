Diário do Nordeste
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.

País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Redação 28 de Setembro de 2025
Foto de viatura policia civil

Segurança

Homem é preso suspeito de agredir e manter pai em cárcere privado em Acopiara, no Ceará

Vítima apresentou ferimento na cabeça e escoriações nos braços e nas pernas

Nathália Paula Braga* 09 de Setembro de 2025
Imagem de um policial fardado, sem mostrar o rosto, usada em matéria onde um homem foi preso por matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção criminosa

Segurança

Homem é preso suspeito de matar mulher que supostamente devia dinheiro a facção em Juazeiro do Norte

Vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi morta em fevereiro deste ano

Redação 14 de Agosto de 2025
Imagem de ex de Bia Miranda, Gato Preto, ao lado de um carro vermelho. Ele gravou o momento da própria prisão

Zoeira

Ex de Bia Miranda, Gato Preto grava momento da própria prisão

Influenciador Samuel Santana foi abordado por agentes policiais na noite de terça-feira (5)

Redação 06 de Agosto de 2025
Bilhete com pedido de ajuda

País

Mãe e filha são resgatadas após jogarem pedido de socorro pela janela, no Paraná

Vítimas eram mantidas em cárcere privado amarradas pelas pernas

Redação 15 de Julho de 2025
Imagem do cantor Moon Taeil, expulso de grupo de k-Pop após acusação de estupro

Zoeira

Ex-membro do grupo de K-pop NCT, Moon Taeil pode ser condenado a 7 anos de prisão

Artista admitiu envolvimento em estupro coletivo

Redação 19 de Junho de 2025
Imagem da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner condenada pela Suprema Corte sorri para apoiadores na sede do Partido Justicialista em Buenos Aires

Mundo

Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner é condenada à prisão por corrupção

Condenação foi confirmada pela Suprema Corte da Argentina nesta terça-feira (10)

Redação e AFP 10 de Junho de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro prestando depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF)

PontoPoder

Bolsonaro pode ser preso hoje? Entenda o que pode acontecer com ex-presidente após depoimento no STF

Ex-presidente presta depoimento sobre trama golpista que buscava impedir a posse de Lula

Redação 10 de Junho de 2025
Nas imagens vemos um idoso foi preso suspeito de manter filhas em cárcere privado

Segurança

Idoso de 68 anos é preso por manter filhas em cárcere privado em Juazeiro do Norte

Mulheres de 36 e 38 anos foram encontradas em estado de desnutrição

Lucas Monteiro 05 de Maio de 2025
Mulher já tinha tentado pedir socorro através de um bilhete entregue em um posto de combustíveis

País

Mulher resgatada pela Polícia era mantida em cárcere privado pelo próprio marido há 8 anos no Paraná

O suspeito foi preso e a mulher, encaminhada para uma rede de acolhimento

Redação 16 de Março de 2025
