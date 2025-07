Mãe e filha são resgatadas após jogarem pedido de socorro pela janela, no Paraná

Duas mulheres, mãe e filha, foram resgatadas de cárcere privado após um vizinho encontrar bilhetes com pedidos de socorro e acionar a Polícia. O caso aconteceu no sábado (12), em Pinhais, no Paraná, e divulgado nessa segunda-feira (15) pela corporação. O suspeito do crime foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), após ser acionada, agentes foram até o apartamento indicado e encontraram as vítimas amarradas pelas pernas em um quarto.

Elas informaram aos policiais que estavam em situação de cárcere desde a última quinta-feira (10).

Prisão em flagrante

Ainda conforme a PMPR, o suspeito do crime estava em casa e pulou para um apartamento vizinho durante a abordagem.

Com o apoio de outro morador, as equipes entraram no imóvel e localizaram o autor do crime, que foi preso em flagrante. Segundo o portal g1, o homem era conhecido das vítimas. Com ele, os policiais apreenderam uma mochila contendo cintas plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o celular de uma das mulheres e R$ 2,7 mil em dinheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pinhais.