Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:08)
País
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.
Legenda: Gabriel Spalone, suspeito de desviar R$ 146 milhões em transferências ilegais no Pix, foi preso em Buenos Aires.
Foto: Reprodução

O influenciador Gabriel Spalone foi preso na noite deste sábado (27) em Buenos Aires, após ser incluído na lista vermelha da Interpol.

Gabriel havia sido preso na noite de sexta-feira (26) pela Polícia Federal no Panamá, mas foi solto por não haver ordem de prisão internacional.

Ele foi então incluído na Difusão Vermelha, que permite o compartilhamento de informações de foragidos internacionais, e detido ao pousar no Aeroporto Internacional da Argentina.

O influenciador é suspeito de participar de um esquema de desvio de R$ 146 milhões via Pix.

Gabriel deve ser transferido para o Brasil e ficará à disposição da Justiça. O advogado do influenciador, Eduardo Maurício, fez um pedido de revogação da prisão e exclusão da lista da Interpol.

A prisão foi feita pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil de São Paulo e autoridades da Argentina, Paraná, Paraguai e Estados Unidos. 

DESVIO MILIONÁRIO VIA PIX

Gabriel Spalone tem 29 anos e mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ele é considerado foragido desde a última terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Dubai.

Veja também

teaser image
Segurança

Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

teaser image
Mundo

Drones são avistados sobrevoando bases militares dinamarquesas; Rússia nega ataque

teaser image
País

Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião

Contra o empresário havia um mandado de prisão temporário expedido por ele ser suspeito de participar de um esquema que desviou dinheiro de uma instituição financeira e de empresas vítimas de transferências ilegais.

Conforme as investigações, o esquema envolvia empresas criadas por Spalone e que ofereciam serviços financeiros digitais como transações de câmbio, criptomoedas e pagamentos.

Além de Spalone, outros dois suspeitos — Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva — também foram presos em cumprimento a mandados judiciais, em São Paulo e Campinas, respectivamente. Eles teriam se beneficiado de quase R$ 75 milhões do esquema.

VEJA O QUE DIZ A DEFESA

"Eduardo Maurício advogado de defesa de Gabriel Spalone ratifica que seu cliente foi colocado em liberdade no Panamá, e afirma que posteriormente foi detido novamente em Buenos Aires (desta vez com uma inclusão ao que parece correta na Interpol).

Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial, e se o caso impetrará habeas corpus perante o Tribunal, bem como a defesa procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França; e também com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Huamnos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade."

Assuntos Relacionados
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Redação
Há 2 horas
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.
País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação
27 de Setembro de 2025
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usando óculos e camisa branca social, durante entrevista.
País

Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião

O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal

Redação
27 de Setembro de 2025
Duas pessoas estão atrás de um balcão em um ambiente coberto, possivelmente em um evento ou feira. Em primeiro plano, há várias garrafas de bebidas alcoólicas visíveis. Ao fundo, há uma geladeira branca, estruturas metálicas no teto e estandes iluminados.
País

Uma pessoa morre e oito são internadas em São Paulo por intoxicação por metanol; entenda

As notificações chegaram ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox)

Redação
27 de Setembro de 2025
Edifício do Banco do Brasil no Distrito Federal.
País

Funcionário do Banco do Brasil cobrou R$ 1 milhão para ceder credenciais e permitir fraudes

O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Redação
27 de Setembro de 2025
Imagem da orelha ferida de uma menina de três anos, ao lado de uma publicação sobre o procurado Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, feita pelo disque denúncia
País

Veja o que se sabe sobre menina de 3 anos agredida violentamente no RJ

A criança teve traumatismo craniano. O agressor segue foragido

Geovana Almeida*
27 de Setembro de 2025
Imagem da cena do acidente para matéria sobre MK Bernardino atropela motociclista com Porsche em SP.
País

Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP

Influenciador, que dirigia Porsche, tentou fugir do local do acidente

Redação
26 de Setembro de 2025
Cachorro baleado no Rio de Janeiro, com pata machucada utilizando uma tala, acostumado ao sol em calçada ao lado de uma pessoa, refletindo cuidado e proteção.
País

Cachorro 'jurado de morte' é baleado em favela no Rio de Janeiro

Foi o segundo cão baleado na Cidade em 24 horas

Geovana Almeida*
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais durante operação contra o PCC
País

Polícia Civil deflagra operação contra o PCC em São Paulo

Oficiais cumprem dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão

Redação
26 de Setembro de 2025
Foto de duas crianças brancas e uma negra brincando em uma sala de casa.
País

Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial

Data é comemorada nesta sexta-feira, 26 de agosto

Nathália Paula Braga*
26 de Setembro de 2025
Imagem de viaturas da Polícia Militar de São Paulo para matéria sobre PCC que usava motéis, postos e franquias para lavar dinheiro
País

PCC usava motéis e postos em São Paulo para lavar dinheiro

As investigações foram realizadas pela Receita Federal, Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo

Redação
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra como ficou avião que caiu no Pantanal após acidente, com detalhes da aeronave destruída e impacto visível na paisagem ao redor.
País

Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia

Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

Redação
25 de Setembro de 2025
São Cosme e Damião
País

Quando é o Dia de São Cosme e Damião? Veja por que a data varia entre 26 e 27 de setembro

Sincretismo religioso explica as diferenças nas comemorações dos Santos no Brasil

Nathália Paula Braga*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra a aeronave destruída no solo.
País

Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos

Redação
24 de Setembro de 2025
foto do arquiteto Kongjian Yu, uma das vítimas do acidente aéreo na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
País

Saiba quem era o arquiteto que morreu em acidente de avião em MS

Criador das "cidades-esponja", Kongjian Yu era referência da arquitetura moderna

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
País

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre desastre da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era diretor especializado em documentários e obras de não-ficção

Renato Bezerra
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS
País

Avião cai e mata quatro pessoas no Pantanal de MS

Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens do Polícia homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS.
País

Polícia procura homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS

O caso ocorreu em Manaus

Redação
23 de Setembro de 2025
Colagem de fotos do influenciador Luiz Perillo que recebe o transplante de cinco órgãos de um mesmo doador.
País

Luiz Perillo é submetido a transplante de cinco órgãos de um mesmo doador

O influenciador Luiz Perillo está no centro cirúrgico para um transplante multivisceral

Redação
23 de Setembro de 2025
Avião é atingido por granizo e enfrenta turbulência intensa após decolagem em Chapecó
País

Avião é atingido por granizo e enfrenta turbulência intensa após decolagem em Chapecó

Passageiros relatam momentos de pânico; comandante disse nunca ter vivido situação semelhante em décadas de carreira

Redação
23 de Setembro de 2025