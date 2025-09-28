Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente
Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires
O influenciador Gabriel Spalone foi preso na noite deste sábado (27) em Buenos Aires, após ser incluído na lista vermelha da Interpol.
Gabriel havia sido preso na noite de sexta-feira (26) pela Polícia Federal no Panamá, mas foi solto por não haver ordem de prisão internacional.
Ele foi então incluído na Difusão Vermelha, que permite o compartilhamento de informações de foragidos internacionais, e detido ao pousar no Aeroporto Internacional da Argentina.
O influenciador é suspeito de participar de um esquema de desvio de R$ 146 milhões via Pix.
Gabriel deve ser transferido para o Brasil e ficará à disposição da Justiça. O advogado do influenciador, Eduardo Maurício, fez um pedido de revogação da prisão e exclusão da lista da Interpol.
A prisão foi feita pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil de São Paulo e autoridades da Argentina, Paraná, Paraguai e Estados Unidos.
DESVIO MILIONÁRIO VIA PIX
Gabriel Spalone tem 29 anos e mais de 800 mil seguidores no Instagram. Ele é considerado foragido desde a última terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Dubai.
Contra o empresário havia um mandado de prisão temporário expedido por ele ser suspeito de participar de um esquema que desviou dinheiro de uma instituição financeira e de empresas vítimas de transferências ilegais.
Conforme as investigações, o esquema envolvia empresas criadas por Spalone e que ofereciam serviços financeiros digitais como transações de câmbio, criptomoedas e pagamentos.
Além de Spalone, outros dois suspeitos — Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva — também foram presos em cumprimento a mandados judiciais, em São Paulo e Campinas, respectivamente. Eles teriam se beneficiado de quase R$ 75 milhões do esquema.
VEJA O QUE DIZ A DEFESA
"Eduardo Maurício advogado de defesa de Gabriel Spalone ratifica que seu cliente foi colocado em liberdade no Panamá, e afirma que posteriormente foi detido novamente em Buenos Aires (desta vez com uma inclusão ao que parece correta na Interpol).
Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial, e se o caso impetrará habeas corpus perante o Tribunal, bem como a defesa procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França; e também com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Huamnos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade."