Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

A Justiça cearense converteu em preventiva a prisão em flagrante de Leandro Rodrigues de Matos, 34. Ele é acusado de matar uma adolescente de 15 anos no bairro Maravilha, em Quixeramobim.

Conforme a decisão obtida pela reportagem, que data deste sábado (27), há "indícios suficientes da autoria" do crime, principalmente porque Leandro confessou ter matado a menina na última quinta-feira (25), em razão de uma dívida de R$ 200.

O documento aponta ainda que o criminoso tentou fugir ao trocar de roupa após o assassinato e esconder o corpo da vítima, a arma utilizada e o veículo em que os dois trafegavam no momento em que foi golpeada.

"Tais circunstâncias não apenas demonstram o dolo intenso e a frieza do comportamento, mas também evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública", concluiu o juiz Francisco Eduardo Girão Braga.

Entenda o caso

A jovem foi dada como "desaparecida" na última quinta-feira, após sair de casa, no bairro Maravilha, para cobrar uma dívida de R$ 200 referente à parcela da venda de uma bicicleta para Leandro. A ausência dela foi notada pelo companheiro, de 20 anos de idade, que buscou a Polícia para registrar um boletim de ocorrência.

Segundo o rapaz, durante as buscas pela namorada, ele encontrou a motocicleta dela com vestígios de sangue no guidão e avarias como se tivesse passado por uma queda recente.

Questionado sobre o paradeiro, Leandro, que trabalhava com a vítima em um frigorífico da região, respondeu que foi com a garota de moto em busca de um agiota para pagar o dinheiro devido. Ele afirmou, inicialmente, que pagou a dívida e desceu do veículo próximo à Ponte Metálica, de onde seguiu para o trabalho a pé.

No entanto, devido à presença de sangue em sua orelha, o homem acabou confessando o assassinato e disse que levou a adolescente a um lugar afastado, parou a motocicleta e "passou uma faca" pelo pescoço dela.

Com o acusado, a polícia apreendeu uma calça jeans suja de sangue, uma bota branca de frigorífico, também suja de sangue, e uma camisa de manga longa. O celular da vítima também foi resgatado.

Homicídio doloso

Leandro foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá.

Na Delegacia, ele foi autuado por homicídio doloso. A Polícia Civil vai concluir o inquérito e enviar para o Poder Judiciário.