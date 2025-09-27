Diário do Nordeste
Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

Leandro Rodrigues de Matos, 34, responderá por homicídio doloso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de Leandro, acusado de matar uma adolescente em Quixeramobim. Ele é um homem jovem e veste camisa preta e calça jeans.
Legenda: Leandro foi autuado em flagrante e deve responder por homicídio doloso.
Foto: Reprodução

A Justiça cearense converteu em preventiva a prisão em flagrante de Leandro Rodrigues de Matos, 34. Ele é acusado de matar uma adolescente de 15 anos no bairro Maravilha, em Quixeramobim.

Conforme a decisão obtida pela reportagem, que data deste sábado (27), há "indícios suficientes da autoria" do crime, principalmente porque Leandro confessou ter matado a menina na última quinta-feira (25), em razão de uma dívida de R$ 200.

O documento aponta ainda que o criminoso tentou fugir ao trocar de roupa após o assassinato e esconder o corpo da vítima, a arma utilizada e o veículo em que os dois trafegavam no momento em que foi golpeada.

"Tais circunstâncias não apenas demonstram o dolo intenso e a frieza do comportamento, mas também evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública", concluiu o juiz Francisco Eduardo Girão Braga.

Entenda o caso

A jovem foi dada como "desaparecida" na última quinta-feira, após sair de casa, no bairro Maravilha, para cobrar uma dívida de R$ 200 referente à parcela da venda de uma bicicleta para Leandro. A ausência dela foi notada pelo companheiro, de 20 anos de idade, que buscou a Polícia para registrar um boletim de ocorrência.

Segundo o rapaz, durante as buscas pela namorada, ele encontrou a motocicleta dela com vestígios de sangue no guidão e avarias como se tivesse passado por uma queda recente.

Questionado sobre o paradeiro, Leandro, que trabalhava com a vítima em um frigorífico da região, respondeu que foi com a garota de moto em busca de um agiota para pagar o dinheiro devido. Ele afirmou, inicialmente, que pagou a dívida e desceu do veículo próximo à Ponte Metálica, de onde seguiu para o trabalho a pé.

No entanto, devido à presença de sangue em sua orelha, o homem acabou confessando o assassinato e disse que levou a adolescente a um lugar afastado, parou a motocicleta e "passou uma faca" pelo pescoço dela.

Com o acusado, a polícia apreendeu uma calça jeans suja de sangue, uma bota branca de frigorífico, também suja de sangue, e uma camisa de manga longa. O celular da vítima também foi resgatado.

Homicídio doloso

Leandro foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá.

Na Delegacia, ele foi autuado por homicídio doloso. A Polícia Civil vai concluir o inquérito e enviar para o Poder Judiciário.

