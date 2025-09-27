Suspeito preso por ataque a tiros em escola de Sobral tem prisão mantida pela Justiça

O homem preso pelo ataque a tiros contra a Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral, no norte do Ceará, que matou dois adolescentes, passou por audiência de custódia neste sábado (27). Em sessão realizada no 5º Núcleo de Audiência de Custódia de Sobral, o juiz homologou a prisão do suspeito identificado como Bruno Amorim Rodrigues, de 29 anos. As informações são da TV Verdes Mares.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e aguarda mais informações sobre o caso.

O homem era foragido por um homicídio cometido na cidade em julho, conforme informações do secretário da Segurança Pública, Roberto Sá. O suspeito foi capturado no bairro Sumaré, em cerco das polícias Civil e Militar, na manhã dessa sexta-feira (26), um dia após o crime.

Indícios apontam participação

Em coletiva de imprensa na sexta-feira (26), o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, declarou que, em interrogatório, o suspeito tentou "se esquivar" da autoria. Segundo o titular da Pasta de Segurança, há indícios suficientes de que ele esteve na cena do crime e efetuou disparos.

O secretário Roberto Sá informou ainda que o segundo suspeito de praticar o crime contra os alunos segue foragido. Por meio de diligências em campo e também do interrogatório com o primeiro preso, a Polícia Civil tenta identificar a localizar o criminoso.

"A motivação só vai ser descoberta com entrevistas, depoimentos e outras diligências", ponderou Sá.