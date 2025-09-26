Aluno foi morto com 13 tiros em ataque a escola de Sobral, diz delegado

Um dos alunos mortos no ataque a escola em Sobral foi alvejado com 13 tiros, enquanto o segundo morreu com três tiros. A informação foi repassada nesta sexta-feira (26) pelo delegado João Alberto, da 1ª seccional do Interior Norte, em entrevista à TV Verdes Mares, com base em levantamentos da Perícia Forense.

Os jovens de 16 e 17 anos foram executados no estacionamento da Escola Estadual Luís Felipe na manhã dessa quinta-feira (25), e outros três estudantes foram feridos por um tiro cada.

Conforme as primeiras investigações, uma hipótese é de que os adolescentes assassinados possuíam envolvimento com tráfico de drogas na região do colégio estadual e estavam envolvidos em disputa de facções criminosas.

A motivação, entretanto, ainda será desvendada, conforme o delegado João Alberto divulgou em coletiva de imprensa nesta sexta. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, "custará tempo", mas "esse crime não vai ficar impune".

Suspeito preso tinha histórico criminal extenso

Nesta sexta, o primeiro suspeito do ataque a tiros foi preso no bairro Sumaré, em Sobral, após um cerco das forças de segurança. Ele foi identificado com o garupeiro da moto usada na ação criminosa. De acordo com o delegado, o homem, que tem cerca de 30 anos, tentou fugir pulando muros pelo quintal de uma residência, mas foi capturado.

O homem possui extenso histórico criminal, e estava foragido por um homicídio cometido em 5 de julho em Sobral. Antes, ele já havia sido preso por um primeiro homicídio e depois por roubo.

O suspeito tem antecedentes por roubo, homicídio, associação criminosa e corrupção de menor. Conforme o delegado da 1ª seccional do Interior Norte, ele nega participação no duplo homicídio dos adolescentes, mas "entra em contradição o tempo todo". Os policiais conseguiram encontrar cerca de 8 ligações entre o preso e o local do crime.