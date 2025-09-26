Aulas na escola alvo de ataque em Sobral são suspensas temporariamente

A escola estadual Luís Felipe, em Sobral, informou, em comunicado nesta sexta-feira (26), que as aulas na unidade educacional permanecerão temporariamente suspensas. A instituição foi alvo de um ataque a tiros na quinta-feira (25), resultando em dois estudantes mortos e três feridos.

Segundo a escola, a suspensão se faz necessária para reorganizar procedimentos internos e garantir acolhimento psicossocial aos estudantes, professores e demais profissionais.

"O retorno das atividades será conduzido de forma gradual, em diálogo constante com a comunidade escolar, priorizando o cuidado, a segurança e o bem-estar coletivo", diz o comunicado.

Ainda na nota, a escola se manifestou em solidariedade a toda a comunidade escolar. "Lamentamos com imensa tristeza o falecimento de estudantes e nos unimos em apoio às famílias, amigos, colegas, educadores e demais membros da comunidade. Estendemos, ainda, nossos votos de pronta recuperação aos alunos feridos e reafirmamos nosso amparo a todos os afetados".

O crime

As vítimas foram baleadas durante a ação criminosa no estacionamento da escola, no intervalo entre as aulas. Dois adolescentes não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

Estudantes correram assim que ouviram os disparos de arma de fogo, e o momento de tensão na escola foi registrado em vídeo. Os adolescentes chegaram a ver os corpos das duas vítimas mortas no chão.

Dois suspeitos chegaram em um moto e efetuaram os tiros dentro da escola, mas ainda não se sabe a motivação. Uma das vítimas tinha consigo uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela unidade, lamentou o ocorrido e informou que os estudantes foram liberados das aulas nesta quinta e nesta sexta-feira (26): "A comunidade escolar também contará com o suporte de profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede".

O governador Elmano de Freitas enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para Sobral, no Interior do Estado.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor.

Já o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se pronunciou e informou que equipes da Guarda Municipal foram enviadas ao local imediatamente após o ataque, e também enviou transportes escolares para levar os alunos às suas casas.