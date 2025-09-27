Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião
O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou prestar atendimento médico a uma passageira que desmaiou em um avião que estava prestes a decolar de Brasília com destino ao Rio de Janeiro.
As informações são do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal, pouco antes da decolagem.
De acordo com relatos, a passageira passou mal e perdeu a consciência, levando o marido a solicitar auxílio. Médico de formação, Padilha atendeu prontamente a mulher e acompanhou a situação dentro da aeronave.
A equipe do Ministério da Saúde informou que a causa do desmaio foi uma hipoglicemia. Para estabilizar o quadro, o ministro pediu que fosse oferecido um doce à passageira e permaneceu ao lado dela durante todo o trajeto até o Rio de Janeiro.
O voo transcorreu normalmente e chegou ao destino sem novas intercorrências.