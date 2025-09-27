A menina de três anos agredida violentamente em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, teve alta na última quinta-feira (25) e segue com acompanhamento multidisciplinar. O suspeito do crime é o padastro dela, Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos, que segue foragido.

Linneker é filho do Secretário de Esportes da cidade de Cachoeiras de Macacu e está foragido, segundo a defesa disse ao g1, por "não ter tido tempo hábil para preparar o estudo necessário".

A mãe da criança também está sendo investigada por omissão. O caso segue sendo investigado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).

Entenda o caso

A criança foi agredida no último sábado (21), em Cachoeiras de Macacu. A vítima é filha da namorada do agressor. Ela deu entrada no Hospital Municipal Dr. Celso Martins com ferimentos nas orelhas e os olhos roxos. As informações são da CNN Brasil.

A mãe e o padrasto informaram a equipe do hospital que a criança havia caído da cama. Os médicos desconfiaram da versão dos dois e acionaram a Polícia Civil e o Conselho Tutelar.

Diante da gravidade dos ferimentos, a menina foi transferida para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, onde ficou internada.

Segundo o Portal g1, após apresentar melhoras, a menina foi levada para a enfermaria na terça-feira (24) e, no dia seguinte, recebeu alta.

Segundo a equipe médica, a vítima não terá sequelas, mas seguirá recebendo acompanhamento com pediatra, oftalmologista e psicóloga da rede municipal.

Menina falou do agressor em vídeo viral

A menina confirmou em um vídeo que o autor da agressão era o padrasto. Na gravação, que viralizou nas redes sociais, a criança aparece com marcas aparentes no rosto.

A polícia coletou a gravação, que foi considerada "substancial" para a formalização das acusações.

Linneker está sendo investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e tortura contra a enteada.

O Tribunal de Justiça do Rio já expediu um mandado de prisão preventiva. Até o momento, ele continua foragido.

O Disque Denúncia divulgou a foto de Linneker. Qualquer informação que ajude na busca do suspeito pode ser fornecida pelo número (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.

