Influenciador Gabriel Spalone é preso no Panamá suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix

Após detenção, perfil de empresário foi alterado ao modo privado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:20)
Zoeira
Gabriel Spalone em foto posada. Ele sorrir. Ao fundo da imagem existe um lago e coqueiros.
Legenda: Gabriel Spalone tem 29 anos e é empresário e influenciador digital.
Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso pela Polícia Federal no Panamá na noite de sexta-feira (26), segundo informações do G1. Ele é apontado como suspeito de integrar um esquema que teria desviado R$ 146 milhões por meio de transferências via Pix.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia da DCCiber, deflagraram na terça-feira (23) a Operação Dubai, contra um grupo investigado por fraudes bancárias.

“Dois homens foram presos por furto mediante fraude e associação criminosa. A investigação apontou que os criminosos usaram credenciais de uma prestadora de serviços para desviar valores de uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão”, diz o comunicado.

Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Spalone estava foragido desde o início da operação. Segundo a investigação, ele deixou o Brasil rumo ao Paraguai e de lá seguiu viagem com planos de chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A estratégia, no entanto, foi interrompida no Panamá, onde o influenciador desistiu de uma conexão para Nova York e comprou passagem para a Holanda. Ao tentar embarcar, acabou detido.

As autoridades informaram que ele será extraditado primeiro ao Paraguai, país por onde iniciou a fuga, e depois transferido ao Brasil. Após detenção do influenciador, o perfil dele no Instagram foi colocado no modo privado.

O que diz a defesa do influenciador?

Conforme o portal de notícias da TV Globo, a defesa de Spalone afirma que ele é inocente e um “empresário idôneo”. Segundo os advogados, ele não teria sido intimado formalmente para prestar esclarecimentos nem comunicado sobre a existência do mandado de prisão. (veja nota completa no fim da matéria)

O golpe ocorreu em 26 de fevereiro deste ano, quando um banco detectou movimentação atípica: em pouco mais de cinco horas, foram realizadas 607 transferências via PIX, totalizando R$ 146,5 milhões. As transações partiram de dez contas ligadas a uma empresa parceira da instituição, prática conhecida como “PIX indireto”, considerada ilegal.

Com uma rápida reação do banco, mais de R$ 100 milhões foram recuperados, mas R$ 39 milhões ainda representam prejuízo para a instituição financeira e empresas correntistas.

Esquema milionário

Além de Spalone, outros dois suspeitos — Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva — também foram presos em cumprimento a mandados judiciais, em São Paulo e Campinas, respectivamente. Eles teriam se beneficiado de quase R$ 75 milhões do esquema.

Spalone é proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs de pagamentos e investimentos com atuação no Brasil e no exterior. Nas redes sociais, ele afirma morar em Dubai, mas também possui endereços em São Paulo.

Nota à imprensa da defesa do influenciador:

"Eduardo Maurício, advogado de defesa de Gabriel Spalone, afirma que seu cliente foi detido pelo Setor de Imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, de forma ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal, já que nunca sequer foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial, e de qualquer outro ato da investigação, não existindo inclusive qualquer mandado de prisão preventiva vigente no Brasil e muito menos qualquer inclusão no alerta vermelho na Interpol que justifique sua detenção em solo estrangeiro, o que contraria inclusive a legalidade de atos em um cenário de cooperação jurídica internacional.

A defesa informa que todos os atos legais já estão sendo tomados para a liberação do influencer no Panamá e também perante à Interpol (em Lyon) para que o influencer seja liberado, e que Spalone já esclareceu e apresentou todas as provas formalmente via petição ao Ministério Público e Juiz de São Paulo, que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria".

 

