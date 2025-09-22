Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Familiares e amigos de JP Mantovani se reuniram nesta segunda-feira (22) para dar o último adeus ao modelo e influenciador, que morreu no domingo (21), aos 46 anos, em um acidente de moto. O velório ocorreu no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo.

Entre os famosos presentes estavam as ex-integrantes do grupo Rouge, Luciana Andrade, Aline Wirley e Karin Hils.

Lizi Benites (ex-Fazenda e ex-panicat), o ex-BBB Renan e o cantor Thiago Servo. Também compareceram Felipe Duarte (ex-integrante do grupo Br’oz) e Talita Deisinha, filha da cantora Deise Cipriano, do grupo Fat Family.

Legenda: Corpo do empresário JP Mantovani foi velado no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. Foto: Leo Franco / Agnews.

Legenda: Horas antes da tragédia, JP Mantovani participou de um encontro com motociclistas. Foto: Leo Franco / Agnews.

Legenda: Ex-integrantes do grupo Rouge, Karin Hills, Luciana Andrade e Aline Wirley comparecem ao velório de JP Mantovani. Foto: Leo Franco / Agnews.

Homenagem de Li Martins

JP Mantovani era casado com Li Martins, ex-integrante do Rouge. Os dois se conheceram durante A Fazenda 5 e tiveram juntos Antonella, de 7 anos.

Em suas redes sociais, Li pediu respeito ao momento de luto e prestou homenagem ao marido: “Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações.”

Ela também escreveu: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!”.

O acidente

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (21), na Avenida das Nações Unidas, região do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. JP colidiu com um caminhão enquanto pilotava sua moto.

No sábado (20), horas antes da tragédia, ele participou de um encontro com motociclistas. Vídeos publicados mostram o influenciador sorridente e descontraído ao lado de amigos.

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso segue em investigação pelo 15° Distrito Policial (Itaim Bibi). Segundo nota oficial, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente, enquanto os laudos periciais ainda estão sendo elaborados.