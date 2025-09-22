Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Corpo do modelo e influenciador foi velado em São Paulo nesta segunda-feira (22)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Entrada do local do velório, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. Familiares e amigos acompanham o traslado do corpo para o sepultamento.
Legenda: A Polícia Civil de São Paulo informou que o acidente segue em investigação.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Familiares e amigos de JP Mantovani se reuniram nesta segunda-feira (22) para dar o último adeus ao modelo e influenciador, que morreu no domingo (21), aos 46 anos, em um acidente de moto. O velório ocorreu no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo.

Entre os famosos presentes estavam as ex-integrantes do grupo Rouge, Luciana Andrade, Aline Wirley e Karin Hils.

Lizi Benites (ex-Fazenda e ex-panicat), o ex-BBB Renan e o cantor Thiago Servo. Também compareceram Felipe Duarte (ex-integrante do grupo Br’oz) e Talita Deisinha, filha da cantora Deise Cipriano, do grupo Fat Family.

Veja fotos

Caixão é transportado para ser sepultado
Legenda: Corpo do empresário JP Mantovani foi velado no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Homens carregam o caixão de JP Mantovani
Legenda: Horas antes da tragédia, JP Mantovani participou de um encontro com motociclistas.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Karin Hills, Luciana Andrade e Aline Wirley andam em direção ao velório de JP Mantovani
Legenda: Ex-integrantes do grupo Rouge, Karin Hills, Luciana Andrade e Aline Wirley comparecem ao velório de JP Mantovani.
Foto: Leo Franco / Agnews.

Homenagem de Li Martins

JP Mantovani era casado com Li Martins, ex-integrante do Rouge. Os dois se conheceram durante A Fazenda 5 e tiveram juntos Antonella, de 7 anos.

Em suas redes sociais, Li pediu respeito ao momento de luto e prestou homenagem ao marido: “Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações.”

Ela também escreveu: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!”.

Veja a publicação

Veja também

teaser image
Zoeira

Ator mirim Davi Malizia passa por cirurgia de apendicite

teaser image
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

O acidente

O acidente aconteceu na madrugada de domingo (21), na Avenida das Nações Unidas, região do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. JP colidiu com um caminhão enquanto pilotava sua moto.

No sábado (20), horas antes da tragédia, ele participou de um encontro com motociclistas. Vídeos publicados mostram o influenciador sorridente e descontraído ao lado de amigos.

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso segue em investigação pelo 15° Distrito Policial (Itaim Bibi). Segundo nota oficial, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente, enquanto os laudos periciais ainda estão sendo elaborados.

Assuntos Relacionados
Elenco do reality A Fazenda 17 reunido na sala de estar da casa
Zoeira

A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo

Prova será exibida na noite desta segunda-feira (22)

Redação
Há 17 minutos
Margareth irá desfilar em carro alegórico da Grande Rio.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca também vai desfilar pela Grande Rio em 2026

Aos 59 anos, Margareth Serrão participará em carro alegórico da escola

Redação
Há 26 minutos
Entrada do local do velório, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. Familiares e amigos acompanham o traslado do corpo para o sepultamento.
Zoeira

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Corpo do modelo e influenciador foi velado em São Paulo nesta segunda-feira (22)

Redação
Há 1 hora
Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Zoeira

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

Esposa do jogador desmentiu versão da influenciadora sobre ligação polêmica e pediu para não ter mais seu nome citado

Redação
Há 2 horas
A série Derretendo Pouco a Pouco foi lançada originalmente em 2019.
Zoeira

Dorama 'Derretendo Pouco a Pouco' estreia no Globoplay

Série sul-coreana mistura romance, comédia e ficção científica

Redação
22 de Setembro de 2025
O ator Davi Malizia tem 10 anos
Zoeira

Ator mirim Davi Malizia passa por cirurgia de apendicite

Intérprete de Samir, em "Êta Mundo Melhor!" ficará em repouso até o dia 29 de setembro

Redação
22 de Setembro de 2025
Na foto, um Rafa Vitti sorridente, posa ao lado de sua esposa Tata Werneck de cabelo preso um pouco séria, criando um contraste divertido entre eles.
Zoeira

Tatá Werneck veste roupas da filha em trend divertida

Apresentadora entrou na trend 'Arrume-se comigo' usando roupas e até sapatos da filha de 5 anos

Redação
22 de Setembro de 2025
Carolina Dieckma ao lado de Preta Gil durante tratamento contra o câncer de intestino em Nova York
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

A atriz, que atualmente interpreta Leila em "Vale Tudo", cantou música famosa da amiga

Geovana Almeida*
22 de Setembro de 2025
Mãe registrou o momento que o caranguejo é retirado do ouvido do filho
Zoeira

Caranguejo vivo é retirado do ouvido de filho de influenciadora no México

Vídeo da retirada do crustáceo viralizou e já soma mais de 22 milhões de visualizações

Redação
22 de Setembro de 2025
Homem e mulher sentados em sofá velho na frente de um muro pichadao. O homem negro tem barba acinzentada, veste terno marrom e calça branca, além de segurar um edredom velho. A mulher branca é ruiva e olha para as próprias pernas. Ela usa um casaco cor creme e sujo e calça preta.
Zoeira

TV Globo exibe 'Somos Todos Iguais na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22) traz drama e emoção para o público de casa

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
JP Mantovani tinha 46 anos e era casado com Li Martins
Zoeira

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Redação
22 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025